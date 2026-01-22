Cum poți să faci bani în 2026. Investiții care îți cresc veniturile

Există multe modalități de a investi — de la opțiuni sigure, precum conturile de economii cu randament ridicat și certificatele de depozit, la opțiuni cu risc mediu, precum obligațiunile corporative, și investiții cu risc mai ridicat, precum fondurile indexate pe acțiuni. Asta înseamnă că puteți găsi investiții care se potrivesc profilului vostru. de risc și le puteți combina pentru a crea un portofoliu echilibrat și diversificat, conform bankrate.com.

Deci, care sunt cele mai bune investiții pentru 2026 și pe termen mai lung? Lista Bankrate începe cu câteva idei de investiții mai sigure și apoi trece la cele care ar trebui să ofere randamente mai mari, dar care pot fi mai volatile, oferindu-vă un mix de creștere și siguranță într-un mediu de piață care pare dificil de prevăzut și volatil.

Un cont de economii online cu randament ridicat vă plătește dobândă pentru soldul de numerar. La fel ca un cont de economii la o bancă tradițională, conturile de economii online cu randament ridicat sunt instrumente accesibile pentru numerarul dvs.

Un cont de economii este un loc bun pentru a vă păstra economiile de urgență și orice numerar de care veți avea nevoie în viitorul apropiat. Un cont de economii cu randament ridicat este potrivit și pentru investitorii aversi la risc, care doresc să evite riscul de a nu-și recupera banii. Riscuri

Cu toate acestea, deși conturile de economii cu randament ridicat sunt considerate investiții sigure, există riscul de a pierde puterea de cumpărare în timp din cauza inflației.

Corporațiile strâng uneori fonduri prin emiterea de obligațiuni către investitori. Fondurile mutuale de obligațiuni și ETF-urile dețin obligațiuni emise de sute de corporații.

Obligațiunile pe termen mediu au o scadență medie de trei până la opt ani, ceea ce le face o alegere mai bună atunci când ratele dobânzilor sunt în scădere, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani și s-ar putea să se întâmple și în viitor.

Dividendele sunt părți din profitul unei companii care sunt plătite acționarilor, de obicei trimestrial. Acțiunile cu dividende sunt cele care oferă o plată în numerar — nu toate acțiunile fac acest lucru. Unele fonduri mutuale și ETF-uri grupează acțiunile cu dividende într-o singură unitate ușor de cumpărat.

Fondurile mutuale și ETF-urile investesc în acțiuni cu capitalizare mică, care sunt acțiuni ale unor companii relativ mici. Acțiunile cu capitalizare mică au adesea perspective de creștere puternice — multe dintre cele mai mari companii de pe piață au fost cândva companii cu capitalizare mică, astfel încât câștigurile potențiale pot fi semnificative. Un fond cu capitalizare mică grupează zeci sau chiar sute de acțiuni cu capitalizare mică într-o singură unitate ușor de cumpărat.

Un fond indexat bazat pe Nasdaq-100 este o alegere excelentă pentru investitorii care doresc să aibă expunere la unele dintre cele mai mari și mai bune companii de tehnologie, fără a fi nevoiți să aleagă câștigătorii și pierzătorii sau să analizeze companii specifice.

Fondul se bazează pe cele mai mari 100 de companii din Nasdaq, ceea ce înseamnă că acestea se numără printre cele mai de succes și stabile. Printre aceste companii se numără Apple și Alphabet, fiecare dintre ele reprezentând o parte importantă din indicele total. Microsoft este o altă companie importantă membră a indicelui.