Politica Gigi Becali cere probe în dosarul lui Călin Georgescu. Finanțatorul de la FCSB vrea la Cotroceni







Gigi Becali, în vârstă de 66 de ani, patronul clubului FCSB, a reacționat după ce Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, a fost oprit în trafic de poliție și condus la Parchetul General pentru audieri. Inițial, Becali și-a exprimat susținerea față de Georgescu, însă, recent, și-a schimbat poziția față de acesta.

Patronul FCSB cere dovezi în acest caz și își reafirmă candidatura

Călin Georgescu a fost adus pentru audieri de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) într-un dosar aflat în desfășurare, fiind ridicat din trafic de polițiști în baza unui mandat. Fost candidat independent la Președinția României, acesta va fi audiat în calitate de „suspect”.

Gigi Becali a afirmat că instituțiile statului ar trebui să prezinte dovezi clare împotriva lui Călin Georgescu înainte de a lua măsuri. De asemenea, susține că avea informații prealabile despre reținerea acestuia, declarând că este „bine informat”.

Totodată, își menține candidatura la alegerile prezidențiale din primăvară, programate pentru 4 mai (primul tur) și 18 mai (al doilea tur).

„Nu mai vorbesc eu, să vorbească instituțiile statului. Trebuie să vină să ne arate probele, nu poți să iei un om din trafic, fără să arăți probele. S-a întâmplat exact ce am zis ieri, înseamnă că sunt informat bine. Eu candidez, nu candidează Simion”, a declarat latifundiarul din Pipera, pentru Gsp.ro.

Declarațiile anterioare făcute de Gigi Becali

Ieri, patronul echipei FCSB a susținut că Georgescu s-ar afla pe lista autorităților române.

„În maximum o săptămână-zece zile vor aparea probe, filmări, inregistrări cu el și declarații ale unor oameni care declară ca au cheltuit bani la înțelegere cu el și probe că instigă la violență, legionarism și antisemitism, așa am înteles din anumite surse, să vedem dacă e adevărat.

Președintele ăla nu va mai fi că mă voi ține eu de capul lui, voi candida eu și atunci o să fiu eu poate președinte dacă va candida el. Eu sper ca el să fie oprit pentru că omul nu...

Noi am avut până acum mulți președinți, am avut și atei și de alte credințe și am mai avut, nu pot să le spun eretici, că nu s-au băgat pe domeniul credinței, au spus îmi văd de treaba mea, nu vorbesc de Dumnezeu..”, a susținut acesta, la Digi24.

„El are demon, e mult mai periculos”

„Acum ne confruntăm cu un om care nu că el ar fi eretic, că spune ereziile pe care le spune, n-ar fi o problemă că e păcătos, că toți suntem păcătoși. El are demon, e mult mai periculos. Ca atare, trebuie să ne coalizăm și să nu ajungă și nu va ajunge.

Eu îmi pun încrederea în procurori care probabil vor scoate acum niște dosare, dovezi, cu ce a făcut el, să nu-l mai lase să candideze. În al doilea rând, să spunem prin absurd, nu poate el să desființeze partide. Păi ce, el are putere ca Trump?

Nici Trump nu poate să desființeze Congresul American. Păi e în Constituția României, ce face el? Desființează el Constituția? Ce să facă el? Și dacă vine el, oricum noi, partidele, nu-l băgăm în seamă”, a mai adăugat acesta.