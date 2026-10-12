Gigi Becali a dezvăluit detaliile unei întrevederi purtate la începutul săptămânii cu antrenorul Laurențiu Reghecampf. În cadrul acestei întâlniri, finanțatorul echipei a discutat despre forma actuală a lotului, dar și despre strategia de mercato pentru fereastra de transferuri din iarnă. Patronul clubului și-a exprimat nemulțumirea față de prestațiile oferite de David Miculescu și Meriton Korenica în confruntarea cu Oțelul Galați, avertizând că va aduce înlocuitori pe posturile lor dacă forma acestora nu va cunoaște o îmbunătățire vizibilă.

În timp ce omul de afaceri intenționează să facă schimbări ample și ia în calcul aducerea a patru sau cinci fotbaliști noi, tehnicianul Laurențiu Reghecampf i-a recomandat prudență și răbdare. Antrenorul consideră că jucătorii aflați deja în lot au un potențial ridicat care poate fi valorificat în perioada următoare, susținând că nu va fi nevoie de o remaniere atât de mare. În replică, patronul roș-albaștrilor insistă că nivelul actual al echipei necesită întăriri urgente pe piața de transferuri.

„N-am ce să fac altceva, să aduc alți jucători, altceva n-am ce face. De acum încolo eu mă voi ocupa de transferuri. Mă apuc de tehnologie și eu. Omul în viață încearcă ceva mai bun. Acum, că o fi, că n-o fi. Așa încerc, eu încerc să fac, dar nu știu dacă o să spargem noi tot.

Aduc alți jucători în vară și tot așa, până se face treaba. Azi m-am întâlnit cu Reghe și mi-a zis: «Bă, patroane, nu e adevărat, așteaptă și o să vezi, o să vezi până în iarnă. Tu zici că aduci 4-5 jucători. Eu ar trebui să zic da, că sunt antrenor, dar îți spun un lucru: n-o să fie nevoie».

Are încredere în ei, vede că au potență, numai că n-au fost nici antrenați, au fost prea cocoloșiți. Recuperare faci antrenându-te, multe chestii de genul ăsta. Mi-a spus să aștept să văd ce va fi”, a declared Gigi Becali, la Voyo Sport 1.

Finanțatorul a detaliat pozițiile din teren unde consideră că echipa suferă cel mai mult. Planul său include achiziția unor jucători în zona centrală, dar lista rămâne deschisă și pentru fotbaliști de bandă, decizia finală depinzând de evoluțiile viitoare ale lui David Miculescu și Meriton Korenica.

„Nu e normal să aduc jucători în iarnă? Dacă nu avem valoare, atunci trebuie să aduc jucători, un șesar, un decar, un nouar, trebuie să vedem cum se descurcă.

Că dacă David Miculescu joacă ce a jucat acum, trebuie și bandă dreaptă. Dacă și Korenica joacă cum a jucat acum cu Galațiul, trebuie și bandă stângă, nu?”