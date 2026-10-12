Sport

Gigi Becali pregătește o campanie masivă de transferuri la FCSB. Discuția decisivă purtată cu Laurențiu Reghecampf

Gigi Becali pregătește o campanie masivă de transferuri la FCSB. Discuția decisivă purtată cu Laurențiu ReghecampfGigi Becali. Sursă foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Gigi Becali a dezvăluit detaliile unei întrevederi purtate la începutul săptămânii cu antrenorul Laurențiu Reghecampf. În cadrul acestei întâlniri, finanțatorul echipei a discutat despre forma actuală a lotului, dar și despre strategia de mercato pentru fereastra de transferuri din iarnă. Patronul clubului și-a exprimat nemulțumirea față de prestațiile oferite de David Miculescu și Meriton Korenica în confruntarea cu Oțelul Galați, avertizând că va aduce înlocuitori pe posturile lor dacă forma acestora nu va cunoaște o îmbunătățire vizibilă.

Gigi Becali pregătește o campanie masivă de transferuri la FCSB. Discuția decisivă purtată cu Laurențiu Reghecampf

În timp ce omul de afaceri intenționează să facă schimbări ample și ia în calcul aducerea a patru sau cinci fotbaliști noi, tehnicianul Laurențiu Reghecampf i-a recomandat prudență și răbdare. Antrenorul consideră că jucătorii aflați deja în lot au un potențial ridicat care poate fi valorificat în perioada următoare, susținând că nu va fi nevoie de o remaniere atât de mare. În replică, patronul roș-albaștrilor insistă că nivelul actual al echipei necesită întăriri urgente pe piața de transferuri.

„N-am ce să fac altceva, să aduc alți jucători, altceva n-am ce face. De acum încolo eu mă voi ocupa de transferuri. Mă apuc de tehnologie și eu. Omul în viață încearcă ceva mai bun. Acum, că o fi, că n-o fi. Așa încerc, eu încerc să fac, dar nu știu dacă o să spargem noi tot.

Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf. Sursa foto: Instagram/Laurențiu Reghecampf

„Au fost prea cocoloșiți”

Aduc alți jucători în vară și tot așa, până se face treaba. Azi m-am întâlnit cu Reghe și mi-a zis: «Bă, patroane, nu e adevărat, așteaptă și o să vezi, o să vezi până în iarnă. Tu zici că aduci 4-5 jucători. Eu ar trebui să zic da, că sunt antrenor, dar îți spun un lucru: n-o să fie nevoie».

Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump
Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump
Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei
Cum a încercat Nicolae Ceaușescu să se opună căderii Zidului Berlinului. Condamnarea Ungariei

Are încredere în ei, vede că au potență, numai că n-au fost nici antrenați, au fost prea cocoloșiți. Recuperare faci antrenându-te, multe chestii de genul ăsta. Mi-a spus să aștept să văd ce va fi”, a declared Gigi Becali, la Voyo Sport 1.

Posturile vizate pentru perioada de mercato din iarnă

Finanțatorul a detaliat pozițiile din teren unde consideră că echipa suferă cel mai mult. Planul său include achiziția unor jucători în zona centrală, dar lista rămâne deschisă și pentru fotbaliști de bandă, decizia finală depinzând de evoluțiile viitoare ale lui David Miculescu și Meriton Korenica.

„Nu e normal să aduc jucători în iarnă? Dacă nu avem valoare, atunci trebuie să aduc jucători, un șesar, un decar, un nouar, trebuie să vedem cum se descurcă.

Că dacă David Miculescu joacă ce a jucat acum, trebuie și bandă dreaptă. Dacă și Korenica joacă cum a jucat acum cu Galațiul, trebuie și bandă stângă, nu?”

Stiri calde

19:55 - Luca Niculescu, criticat pentru legăturile cu Franța. Adrian Severin spune că România are nevoie de un premier cu alt...

19:49 - Când va fi internat Papa Leon al XIV-lea. Noi detalii despre operație

19:42 - Primele lucrări pe secțiunea montană din A8. Desfășurare de forțe în Harghita pentru Autostrada Unirii

19:34 - Gigi Becali pregătește o campanie masivă de transferuri la FCSB. Discuția decisivă purtată cu Laurențiu Reghecampf

19:24 - Noi stenograme despre campania lui Călin Georgescu. Cine este influencerul care ar fi primit peste 30.000 de dolari

19:17 - Primarul Chișinăului, Ion Ceban, obligat să prezinte scuze publice pentru jignirile adresate unui jurnalist și unor a...

HAI România!

Luca Niculescu, criticat pentru legăturile cu Franța. Adrian Severin spune că România are nevoie de un premier cu alt profil

Luca Niculescu, criticat pentru legăturile cu Franța. Adrian Severin spune că România are nevoie de un premier cu alt...

Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump

Războiul din Ucraina, analizat prin prisma intereselor Rusiei și SUA. Ce strategie ar putea urma Donald Trump

Criza de încredere în stat și fenomenul Călin Georgescu. Ce se află în spatele apelurilor pentru eliberarea sa

Criza de încredere în stat și fenomenul Călin Georgescu. Ce se află în spatele apelurilor pentru eliberarea sa

Proiecte speciale