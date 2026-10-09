Antrenorul FCSB, Laurențiu Reghecampf, a declarat vineri, înaintea partidei cu Oțelul Galați, că își dorește ca echipa să controleze jocul pe întreaga durată a meciului și să arate o altă atitudine. Tehnicianul a spus că în ultimele săptămâni a pus accent pe pregătirea fizică și pe recâștigarea încrederii jucătorilor.

FCSB va întâlni Oțelul Galați sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa a 11-a a Superligii.

Tehnicianul a afirmat că perioada de pregătire a fost folosită pentru corectarea problemelor observate în ultimele etape și pentru analiza adversarului, care are, la rândul său, un antrenor nou.

„Am încercat în săptămânile acestea să ne pregătim cât mai bine, să aducem echipa la un nivel mai bun, făcând o comparație cu rezultatele pe care le-a avut în ultimele etape. Am încercat să remediem ceea ce s-a greșit, să lucrăm foarte mult la capitolele încredere și pregătire fizică”, a declarat Reghecampf.

Antrenorul a spus că își dorește ca FCSB să impună ritmul partidei și să aibă o prestație diferită față de cea din ultimele săptămâni.

„Vrem să arătăm altfel. Vrem să devenim o echipă puternică, o echipă care conduce jocul din primul până în ultimul minut. (...) Sunt sigur că va fi o altă reacție, va fi un alt joc și, cu siguranță, vom reuși să ne impunem”, a afirmat acesta.

Întrebat despre starea echipei în momentul preluării mandatului și despre eventualele diferențe față de perioadele precedente în care a antrenat FCSB, Reghecampf a evitat comparațiile.

„Nu fac nicio comparație. Și cei care au fost înaintea mea au făcut același lucru. Nu există termen de comparație și nu vreau să avem discuții pe tema asta. Vom încerca să fim mai buni de la meci la meci și să câștigăm”, a spus antrenorul.

El a adăugat că lotul are calitate individuală, dar că jucătorii trebuie să demonstreze acest lucru în fiecare partidă.

Reghecampf le-a transmis fotbaliștilor că semnarea unui contract cu FCSB presupune o responsabilitate importantă și că obiectivul este urcarea cât mai rapidă în clasament.

„Cel mai important și cel mai simplu lucru pe care am încercat să li-l transmit jucătorilor este că trebuie să fie numărul unu. Vom lucra în direcția aceasta. Vom încerca să devenim numărul unu de la meci la meci și să ajungem cât mai repede în partea de sus a clasamentului”, a declarat tehnicianul.

Reghecampf a comentat și afirmațiile potrivit cărora antrenamentele sale ar fi dure. El a spus că preferă să le considere intense și că urmărește pregătirea necesară unei echipe care își propune să lupte pentru titlu și să evolueze în competițiile europene.

„Eu le cer să sufere la antrenament și să se distreze la meci. Sunt lucruri pe care mulți jucători nu le înțeleg. Mulți suferă la meciuri și nu suferă la antrenamente. Eu vreau să fac lucrurile invers, pentru că este mult mai ușor și te simți mult mai puternic și mai bun atunci când ești pregătit din punct de vedere fizic”, a explicat antrenorul.

Acesta a precizat că ședințele de pregătire fac parte dintr-un ciclu săptămânal și că le cere jucătorilor să lucreze la un nivel ridicat.

În privința adversarei de sâmbătă, pregătită de portughezul Rui Duarte, Reghecampf a spus că a urmărit câteva dintre meciurile echipei antrenate anterior de acesta. Totuși, tehnicianul a avertizat că jocul unei formații nu poate fi evaluat exclusiv pe baza experienței antrenorului la un alt club.

„Venind la Oțelul Galați, trebuie să se adapteze și să-și formeze o idee despre ceea ce are la dispoziție și despre ceea ce pot juca fotbaliștii pe care îi are în momentul de față”, a spus Reghecampf.

Antrenorul FCSB se așteaptă ca adversarii să încerce să schimbe abordarea după instalarea noului tehnician, dar a precizat că prioritatea sa este pregătirea propriei echipe.

Laurențiu Reghecampf a vorbit și despre posibilitatea revenirii lui Nicolae Stanciu la FCSB. Antrenorul a spus că și-ar dori ca mijlocașul să se întoarcă la București, însă a precizat că acesta se află încă sub contract și că discuțiile despre transfer trebuie tratate cu prudență.

„Aș vrea să vină aici, avem nevoie de el. Din punctul meu de vedere, l-aș aduce ieri. Am spus acest lucru și nu cred că cineva din stafful nostru ar spune nu revenirii lui Nicușor”, a declarat Reghecampf, folosind apelativul cu care este cunoscut fotbalistul.

Tehnicianul a adăugat că Stanciu mai are contract până la sfârșitul lunii decembrie și că revenirea sa ar depinde și de dorința jucătorului sau a familiei acestuia.

Până la perioada de transferuri din iarnă, Reghecampf a spus că se concentrează pe următoarele meciuri și pe evaluarea lotului actual. El a precizat că eventualele schimbări vor fi făcute în funcție de necesitățile echipei, nu doar de dragul modificărilor.

FCSB și Oțelul Galați se întâlnesc sâmbătă, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa a 11-a a Superligii.