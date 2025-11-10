Giganții Visa și Mastercard, aproape de un acord cu comercianții privind reducerea comisioanelor

Gigantii americani ai plăților, Visa și Mastercard, sunt aproape de un acord cu comercianții din Statele Unite care ar putea reduce comisioanele la tranzacții și le-ar oferi magazinelor mai multă libertate în acceptarea cardurilor, potrivit Wall Street Journal.

Potrivit publicației Wall Street Journal, Visa și Mastercard ar urma să reducă comisioanele de interschimb, care în mod obișnuit se situează între 2% și 2,5% per tranzacție, cu aproximativ o zecime de punct procentual. Reducerea ar urma să fie aplicată treptat, pe parcursul mai multor ani.

Regulile care obligă comercianții să accepte toate cardurile unei rețele dacă acceptă unul ar putea fi relaxate. Acordul ar introduce categorii distincte de carduri, precum carduri cu recompense, fără recompense sau comerciale, permițând retailerilor să refuze tipuri specifice în funcție de costurile asociate.

Negocierile vizează închiderea unui litigiu lansat în anul 2005, în care comercianții acuzau rețelele de plăți de comisioane excesive și reguli restrictive care îi împiedicau să orienteze clienții spre metode de plată mai ieftine și mai accesibile pentru aceștia.

Anul trecut, Visa și Mastercard au acceptat un acord estimat la 30 de miliarde de dolari, prin care s-au angajat să reducă comisioanele de tranzacție cu 0,04 puncte procentuale timp de trei ani și să mențină media sub nivelul actual pentru o perioadă de cinci ani.

Deși ambele companii au negat orice abatere, sursele citate de Wall Street Journal arată că discuțiile pentru noul acord ar putea aborda aplicarea de suprataxe pentru anumite tipuri de plăți cu cardul

Acordul , care încă este discutat cu negociatorii, urmărește să ofere mai multă flexibilitate retailerilor, menținând în același timp reglementările de bază ale rețelelor de plăți și reducerea graduală a comisioanelor.