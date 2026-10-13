Farul Constanța trece printr-o perioadă plină de provocări, atât pe plan sportiv, cât și în relația cu proprii susținători. Gică Popescu, acționarul majoritar al clubului, a oferit explicații ample despre situația de la echipă și despre motivele care au dus la protestele galeriei din timpul ultimei partide disputate pe teren propriu, câștigată cu scorul de 3-1 împotriva formației Petrolul Ploiești.

Pe lângă neînțelegerile cu fanii, fostul mare internațional a abordat și subiectul configurației lotului, menționând că numărul de jucători aflați sub contract este mult prea mare în raport cu cei folosiți efectiv în meciuri.

Conducerea clubului a oferit libertate totală băncii tehnice pentru reconstrucția lotului, însă numărul mare de fotbaliști aflați pe statul de plată generează costuri semnificative. În prezent, echipa se bazează pe o strategie nouă, dar există numeroși jucători care nu mai fac parte din viziunea tactică a antrenorului Ioan Ovidiu Sabău.

„Sincer, eu nu mă mândesc că avem atâția jucători străini, cred că avem undeva la 12. După anul rușinos pe care l-am avut sezonul trecut, l-am adus pe Neluțu Sabău. I-am dat mână liberă, jucătorii pe care i-am adus au fost aleși în mare parte de el. Noi facem eforturi financiare pentru a susține această echipă. Avem 36 de jucători cu contracte, pe care îi plătim. Sunt foarte mulți jucători care au contracte de un an, doi, și stau liniștiți la Constanța și se antrenează, atâta tot. N-ai ce să le faci, sunt jucători sub contract”, a declarat Gică Popescu, la emisiunea „DigiSport Special”.

În ciuda problemelor legate de numărul mare de contracte, parcursul echipei sub comanda noului tehnician este în grafic. Echipa se află pe locurile de play-off, iar abordarea riguroasă de la antrenamente începe să dea roade în rezultatele din campionat.

„Rezultatele sunt cele pe care le așteptam. Neluțu e un tip riguros, antrenamentele lui sunt dure, suntem pe poziție de play-off. Am pierdut doar două meciuri din 11, sper să continuăm la fel. Dacă e să tragem o linie acum, lucrurile sunt în regulă, așa cum ne așteptam”, a mai adăugat acționarul majoritar al clubului.

Protestele fanilor la adresa conducerii au avut la bază un comunicat oficial emis de club după incidentele de la meciul cu Dinamo, când în tribune s-a aruncat un material pirotehnic. Teama de repercusiuni juridice a determinat departamentul de specialitate al clubului să propună delimitarea oficială de respectivele evenimente, decizie care a stârnit nemulțumirea galeriei.

„Eu nu știam de ce au avut din nou acest comportament și m-au lămurit cei din management, pe care sunt foarte supărat, pentru că noi după incidentul de la meciul cu Dinamo, când s-a aruncat o torță sau o petardă în public, am primit o solicitare de la cea care spune dânsa «rănită», că ar fi dorit să ne dea în judecată. I-am pus pe cei de la departamentul juridic să găsească o soluție și au zis să facem un anunț din partea clubului că ne delimităm de ce s-a întâmplat atunci la stadion. Ei au propus asta, eu am dat OK-ul final”, a explicat fostul căpitan al naționalei.

Decizia de delimitare de incidente a fost văzută ca o măsură de protecție legală pentru organizație, chiar dacă a creat tensiuni cu suporterii care s-au simțit abandonați de conducere.

„Cei care au participat la această decizie se ascund după numele meu. Eu nu puteam să iau o decizie de unul singur, a fost o chestiune juridică. Ei au propus-o și eu am fost de acord. Eu nu vreau să introduc clubul într-un proces. Eu cred că am avut o atitudine corectă, sunt conștient de asta. N-am luat o decizie de unul singur, am făcut acel comunicat și lucrurile s-au rezolvat până la urmă. Suporterii au fost supărați cum că nu le-am fi luat partea. Dacă le-am fi luat partea, am fi avut probleme juridice grave. Întotdeauna mi-am dorit și am propus dialogul cu ei, chiar periodic”, a încheiat Gică Popescu.