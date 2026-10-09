Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei și unul dintre reprezentanții Generației de Aur, împlinește vineri, 9 octombrie 2026, 59 de ani. De-a lungul carierei, fostul internațional român a evoluat pentru unele dintre cele mai importante cluburi europene, a câștigat trofee în Spania, Olanda și Turcia și a adunat 115 selecții la echipa națională.

Gheorghe Popescu s-a născut pe 9 octombrie 1967, la Calafat, și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști români ai generației sale. Supranumit „Baciul”, fostul fundaș a evoluat pentru echipe precum PSV Eindhoven, Tottenham, Barcelona și Galatasaray.

În anii petrecuți pe teren, Popescu s-a remarcat prin organizarea jocului defensiv, calitățile tactice și rolul de lider. Aceste calități l-au ajutat să ajungă căpitan la FC Barcelona și să participe la unele dintre cele mai importante performanțe ale fotbalului românesc.

Primul meci al lui Gheorghe Popescu în prima divizie a fotbalului românesc a avut loc pe 9 iunie 1985, în tricoul Universității Craiova. Avea atunci numai 17 ani. Ulterior, fundașul a trecut pentru o scurtă perioadă pe la Steaua București, înainte să revină la formația din Craiova.

Transferul în străinătate s-a produs în 1990, după participarea sa la Campionatul Mondial organizat în Italia. Popescu a ajuns la PSV Eindhoven, club alături de care a câștigat două campionate ale Olandei.

După perioada petrecută în fotbalul olandez, românul a evoluat în Premier League, la Tottenham, iar apoi s-a transferat la FC Barcelona.

La gruparea catalană, Gheorghe Popescu a primit banderola de căpitan și a câștigat Cupa Spaniei și Cupa Cupelor, trofeu european cucerit în 1997.

Una dintre cele mai importante realizări ale carierei sale a venit în anul 2000, când evolua pentru Galatasaray Istanbul. Formația turcă a întâlnit Arsenal în finala Cupei UEFA, iar câștigătoarea a fost stabilită după executarea loviturilor de departajare.

Gică Popescu a transformat penalty-ul decisiv, iar Galatasaray a obținut astfel unul dintre cele mai importante trofee din istoria clubului.

Succesul a fost urmat, în același an, de câștigarea Supercupei Europei. Galatasaray a învins atunci Real Madrid, bifând o nouă performanță internațională.

În ultima parte a carierei, fundașul român a mai îmbrăcat tricourile formațiilor Lecce, Dinamo București și Hannover 96.

La echipa națională, Gheorghe Popescu a strâns 115 selecții și a înscris 16 goluri, fiind unul dintre fotbaliștii importanți ai Generației de Aur. Fostul internațional a reprezentat România la trei ediții ale Campionatului Mondial, disputate în 1990, 1994 și 1998. De asemenea, a participat la Campionatele Europene din 1996 și 2000.

Performanța cea mai cunoscută a acestei generații a fost obținută la Cupa Mondială din Statele Unite, în 1994, când România a ajuns până în sferturile de finală. Rezultatele obținute atât la echipa națională, cât și la cluburile pentru care a evoluat i-au adus lui Gheorghe Popescu și numeroase distincții individuale.

Fostul fundaș a fost ales de șase ori fotbalistul anului în România, în 1989, 1990, 1991, 1992, 1995 și 1996. La împlinirea vârstei de 59 de ani, Gică Popescu are în palmares trofee europene câștigate cu Barcelona și Galatasaray, două titluri în Olanda și participări la cinci turnee finale majore alături de reprezentativa României.