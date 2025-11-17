Gheorghe Dincă, atacat de un deținut în penitenciar. A fost necesară intervenția personalului de pază

Gheorghe Dincă, cunoscut drept „monstrul de la Caracal”, a fost implicat recent într-un conflict violent în Penitenciarul Craiova. Incidentul a izbucnit după ce un deținut recalcitrant, supranumit „Falconetti”, a atacatu-l, iar situația a necesitat intervenția personalului de pază, potrivit știripesurse.ro.

După arestarea sa din vara anului 2019, Gheorghe Dincă a fost transferat la București, unde a fost ținut singur într-o cameră fără televizor. Măsura a fost luată pentru a-l împiedica să urmărească știrile care prezentau detalii din anchetă.

„La început, m-au mai amenințat printre gratii. Le-am spus mereu că nu mi-e frică de nimeni. Nu le-am făcut niciodată nimic, pentru că nu-mi arde mie de smardoială.” declara Dincă în trecut.

Autoritățile l-au încadrat la categoria „deținuților vulnerabili”, după ce numeroși condamnați au amenințat că îl vor agresa sau ucide. Amenințările erau legate de crimele comise asupra celor două adolescente, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, pe care le-a ucis și apoi le-a ars într-un cazan.

Gorghe Dincă a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare și se află în prezent încarcerat la Craiova, într-o secție destinată vârstnicilor, având vârsta de 72 de ani. Până la incidentul care s-a întâmplat recent, acesta nu ar fi creat probleme în relațiile cu ceilalți deținuți.

Disputa ar fi fost provocată de G.V., un deținut renumit pentru comportamentul său agresiv și pentru ieșirile sale violente repetate. Acesta a adunat mai multe sancțiuni pentru fapte comise cu violență, printre care și un atac asupra a doi polițiști în Vâlcea, folosind o furcă.

G.V., cunoscut pentru comportamentul său dificil și pentru conflictele repetate, a fost implicat în incident alături de Gheorghe Dincă. Ambii deținuți au fost supravegheați atent după izbucnirea altercației.

Personalul de pază a intervenit pentru a restabili ordinea în penitenciar. Ca urmare a conflictului, asupra ambilor deținuți au fost întocmite documente oficiale care consemnează incidentul.