Social

Gheorghe Dincă, atacat de un deținut în penitenciar. A fost necesară intervenția personalului de pază

Comentează știrea
Gheorghe Dincă, atacat de un deținut în penitenciar. A fost necesară intervenția personalului de pazăSursă foto: Captură de ecran Youtube
Din cuprinsul articolului

Gheorghe Dincă, cunoscut drept „monstrul de la Caracal”, a fost implicat recent într-un conflict violent în Penitenciarul Craiova. Incidentul a izbucnit după ce un deținut recalcitrant, supranumit „Falconetti”, a atacatu-l, iar situația a necesitat intervenția personalului de pază, potrivit știripesurse.ro.

Măsuri speciale în penitenciar pentru Gheorghe Dincă

După arestarea sa din vara anului 2019, Gheorghe Dincă a fost transferat la București, unde a fost ținut singur într-o cameră fără televizor. Măsura a fost luată pentru a-l împiedica să urmărească știrile care prezentau detalii din anchetă.

„La început, m-au mai amenințat printre gratii. Le-am spus mereu că nu mi-e frică de nimeni. Nu le-am făcut niciodată nimic, pentru că nu-mi arde mie de smardoială.” declara Dincă în trecut.

Autoritățile l-au încadrat la categoria „deținuților vulnerabili”, după ce numeroși condamnați au amenințat că îl vor agresa sau ucide. Amenințările erau legate de crimele comise asupra celor două adolescente, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu, pe care le-a ucis și apoi le-a ars într-un cazan.

O nouă fraudă în România. Clienții Revolut, cei mai afectați
O nouă fraudă în România. Clienții Revolut, cei mai afectați
Procesul lui Călin Georgescu, la Curtea de Apel. Susținătorii îi cântă „Treceți batalioane române Carpații”
Procesul lui Călin Georgescu, la Curtea de Apel. Susținătorii îi cântă „Treceți batalioane române Carpații”

Incident între deținuți la Penitenciarul Craiova

Gorghe Dincă a fost condamnat definitiv la 30 de ani de închisoare și se află în prezent încarcerat la Craiova, într-o secție destinată vârstnicilor, având vârsta de 72 de ani. Până la incidentul care s-a întâmplat recent, acesta nu ar fi creat probleme în relațiile cu ceilalți deținuți.

Penitenciar

Penitenciar. Sursa foto: dreamstime.com

Disputa ar fi fost provocată de G.V., un deținut renumit pentru comportamentul său agresiv și pentru ieșirile sale violente repetate. Acesta a adunat mai multe sancțiuni pentru fapte comise cu violență, printre care și un atac asupra a doi polițiști în Vâlcea, folosind o furcă.

Măsuri după altercația dintre Gheorghe Dincă și Falconetti

G.V., cunoscut pentru comportamentul său dificil și pentru conflictele repetate, a fost implicat în incident alături de Gheorghe Dincă. Ambii deținuți au fost supravegheați atent după izbucnirea altercației.

Personalul de pază a intervenit pentru a restabili ordinea în penitenciar. Ca urmare a conflictului, asupra ambilor deținuți au fost întocmite documente oficiale care consemnează incidentul.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:52 - Viață de lux pe spatele bărbaților. O influenceriță stă în case de lux gratis
14:42 - Roman Abramovici contestă ancheta autorităților din Jersey. Miliardarul acuză guvernul local de conspirații
14:34 - Conducerea TVR urmează să fie validată de Parlament. Angajații și-au ales reprezentanții pentru Consiliul de Administ...
14:21 - O nouă fraudă în România. Clienții Revolut, cei mai afectați
14:13 - Apple va lansa trei telefoane de top în 2026. Compania îşi va lansa anul viitor primul smartphone pliabil
14:08 - Acuzații pentru ARF și Ministerul Transporturilor privind subvențiile pentru operatorii de transport privat

HAI România!

Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă

Proiecte speciale