Gestionarea stocurilor în logistică: de ce un software de urmărire a stocurilor ajută afacerile să avanseze
- Dragoș Lefterescu
- 22 ianuarie 2026, 11:21
- Ce înseamnă un software de urmărire a stocurilor?
- Beneficiile unui software de urmărire a stocurilor pentru companii
- Caracteristici importante pentru o soluție eficientă de gestiune a stocurilor
- Pași pentru alegerea și implementarea unui software de gestiune a stocurilor potrivit
- Analizează nevoile reale ale firmei
- Definește cerințele funcționale și tehnice
- Stabilește bugetul și modelul de licențiere
- Fă un shortlist de soluții și furnizori
- Cere demo pe procese reale, nu doar prezentare de vânzări
- Verifică integrarea cu sistemele pe care le ai deja
- Evaluează securitatea și conformitatea
- Planifică implementarea și migrarea datelor
- Asigură training și suport pentru utilizatori
- Testează, mergi live și ajustează
- Probleme frecvente și soluții prin digitalizare
Gestionarea eficientă a stocurilor stă la baza unei afaceri sănătoase în logistică, distribuție sau retail. Pierderile, blocajele de numerar sau întârzierile în livrare apar frecvent dacă nu monitorezi atent produsele aflate pe stoc. În acest articol vei descoperi de ce un software de urmărire a stocurilor îți poate simplifica munca, reduce erorile și crește satisfacția clienților, indiferent de dimensiunea companiei tale.
Ce înseamnă un software de urmărire a stocurilor?
Un software de urmărire a stocurilor reprezintă o aplicație digitală care te ajută să gestionezi și să monitorizezi produsele din depozite sau magazine, în timp real. Astfel, știi mereu unde se află un produs, cât mai ai din fiecare și ce mișcări s-au realizat. Aplicațiile moderne oferă funcționalități utile, cum ar fi:
-
urmărirea fiecărui lot sau serie
-
alerte pentru stocuri scăzute
-
notificări la expirarea anumitor produse
Prin integrarea cu alte sisteme precum ERP (planificare a resurselor întreprinderii—instrument pentru gestionarea proceselor interne) sau CRM (managementul relațiilor cu clienții), software-ul îți permite să operezi automat schimbările din stocuri în momentul vânzării. De exemplu, dacă vinzi un produs online, sistemul actualizează imediat cantitatea disponibilă și generează documentele necesare. Prin automatizare, reduci riscul de greșeli și accelerezi procesarea informațiilor.
Beneficiile unui software de urmărire a stocurilor pentru companii
Adoptarea unui software de urmărire a stocurilor oferă claritate și control asupra fluxurilor logistice. Te ajută să vizualizezi rapid ce se întâmplă în fiecare depozit, să eviți lipsurile sau risipa de produse. Automatizezi activități repetitive, cum ar fi recepționarea mărfii sau întocmirea documentelor, ceea ce eliberează resurse pentru sarcini de strategie și planificare.
Cu date actualizate în timp real, îți poți programa mai precis aprovizionarea:
-
Anticipezi din timp când e necesar să comanzi.
-
Reduci supra-stocarea și costurile asociate.
-
Livrezi rapid către client, fapt care îmbunătățește relația cu acesta.
Accesul la informații clare te ajută să iei rapid decizii privind vânzările, reînnoirea stocurilor sau retragerea anumitor produse. De exemplu, folosind acces la rapoarte de afaceri prin programul de gestiune stocuri, poți analiza cu exactitate ce produse funcționează mai bine, care se mișcă lent sau când să adaptezi strategia de achiziții.
Caracteristici importante pentru o soluție eficientă de gestiune a stocurilor
Pentru a alege acest tip de software, urmărește următoarele aspecte:
-
Să se adapteze pe termen lung creșterii afacerii (scalabilitate)
-
Să aibă o interfață intuitivă, ușor de folosit de către echipă
-
Să fie accesibil atât de pe computer, cât și de pe mobil
Funcționalități suplimentare care fac diferența:
-
managementul stocurilor în mai multe depozite
-
planificare pentru rute de livrare
-
generare automată de documente precum AWB sau CMR (scrisori de transport)
-
integrare cu platforme online și alte sisteme software
Securitatea datelor merită analizată în detaliu. Un software bine conceput protejează informațiile companiei și oferă opțiuni de control al accesului în funcție de rolul fiecărui utilizator.
Pași pentru alegerea și implementarea unui software de gestiune a stocurilor potrivit
Parcurge acești pași pentru a alege o soluție potrivită:
Analizează nevoile reale ale firmei
Înainte să cauți soluții, trebuie să știi clar ce vrei să rezolvi.
- Ce tipuri de stoc ai: materii prime, produse finite, consumabile, marfă în consignație
- Unde sunt stocate: un singur depozit, mai multe puncte de lucru, magazin fizic plus online
- Ce probleme apar acum: lipsă de vizibilitate, rupturi de stoc, stocuri „moarte”, inventare care durează zile, multe erori umane
Formulează 3 – 5 obiective clare, de exemplu:
- acuratețe a stocului de peste 98%
- reducerea timpului de inventar la jumătate
- eliminarea situațiilor în care vinzi produse care nu mai există în depozit
Definește cerințele funcționale și tehnice
Aici faci un „wishlist” structurat, nu doar ce ți se pare interesant.
Cerințe funcționale (ce trebuie să facă efectiv software-ul):
- gestiune multi-depozit și multi-locație în interiorul aceluiași depozit
- stoc în timp real, actualizat la recepție, picking, livrare, retur
- lucrul cu coduri de bare sau QR, generare de etichete
- urmărire pe loturi, serii, date de expirare, acolo unde este cazul
- alerte de stoc minim, propuneri de reaprovizionare
- suport pentru inventar parțial și inventar total
- rapoarte: rotația stocurilor, produse lente, produse cu vânzare mare
Cerințe tehnice:
- cloud sau on premise
- acces de pe mobil/tabletă în depozit
- integrare cu ERP, program de facturare, magazin online, marketplace, POS
- drepturi și roluri pentru utilizatori, log de activitate
Separă clar ce este „must have” de ce este „nice to have”.
Stabilește bugetul și modelul de licențiere
În loc să întrebi doar „cât costă”, clarifică:
- licență lunară sau anuală, per utilizator sau per companie
- costuri de implementare și configurare inițială
- costuri de personalizare (dacă vrei fluxuri speciale, rapoarte custom)
- costuri de training, suport tehnic, upgrade de versiune
- eventuale costuri cu hardware: cititoare cod de bare, terminale mobile, imprimante de etichete
Este important să compari costul total deținere pe 3 – 5 ani, nu doar prețul pe prima factură.
Fă un shortlist de soluții și furnizori
Nu rămâne la primul rezultat din Google.
- caută soluții specializate pe tipul tău de afacere, de exemplu retail, distribuție, producție
- întreabă în rețeaua ta de contact ce folosesc alții și cât de mulțumiți sunt
- verifică referințe, studii de caz, portofoliu de clienți
- selectează 3 – 5 furnizori în „finală” pentru demo și ofertă detaliată
Poți să îți faci un tabel simplu în care compari funcționalități, integrarea, costurile și impresiile din demo.
Cere demo pe procese reale, nu doar prezentare de vânzări
Demo-ul trebuie să lucreze pe scenariile tale, de genul:
- recepție marfă cu NIR, coduri de bare și verificare de cantități
- picking de comenzi pentru clienți diferiți
- retur, stornări, transfer între depozite
- inventar parțial și total
Invită la demo și oamenii care vor lucra efectiv în depozit sau la achiziții. Ei vor vedea imediat dacă softul este logic sau complicat.
Verifică integrarea cu sistemele pe care le ai deja
Un software de gestiune a stocurilor nu trăiește singur.
- facturare și contabilitate
- magazin online și marketplace
- sisteme de curierat sau WMS, dacă există
- BI sau raportare managerială
Întreabă concret:
- există integrări standard sau trebuie dezvoltare custom
- cum se fac schimburile de date, prin API, fișiere, conectori
- ce se întâmplă dacă ai nevoie de modificări ulterioare
Evaluează securitatea și conformitatea
Chiar dacă pare partea „plictisitoare”, este critică.
- unde sunt stocate datele, în ce centru de date
- cum se fac backup-urile și cât de repede se poate restaura sistemul
- cine are acces la date, ce log de acces există
- cum este asigurată conformitatea cu regulile în vigoare (GDPR, arhivare, trasabilitate)
Cere în scris garanții legate de timp de funcționare și suport (SLA).
Planifică implementarea și migrarea datelor
După alegerea softului, începe „adevărata muncă”.
- desemnează un manager de proiect din partea ta, care ține legătura cu furnizorul
- stabilește etapele: analiză detaliată, configurare, teste, training, go live
-
curăță și unifică datele înainte de import:
- coduri de produs unice
- unități de măsură clare
- eliminarea dublurilor
- stabilește cum se face preluarea stocului inițial, prin ce documente și în ce moment
Ideal, începi cu un pilot într-un depozit sau pe o gamă de produse, apoi extinzi.
Asigură training și suport pentru utilizatori
Un software bun, folosit greșit, dă rezultate proaste.
- organizează training pe roluri: depozit, achiziții, vânzări, management
- pune la punct proceduri scrise, simple, cu printscreenuri și exemple
- desemnează unul sau doi „power users” interni care pot ajuta restul echipei
- pregătește-te pentru o perioadă de acomodare în care apar întrebări și mici blocaje
Este important ca oamenii să înțeleagă nu doar „unde să apese”, ci și de ce se schimbă modul de lucru.
Testează, mergi live și ajustează
Înainte de trecerea completă la noul sistem:
- rulează în paralel o perioadă scurtă, acolo unde se poate
- verifică rapoartele de stoc, diferențele între sistem și realitate
- monitorizează indicatori precum: acuratețea stocului, timpul de pregătire a unei comenzi, numărul de erori de livrare
După primele săptămâni, adună feedback de la utilizatori și discută cu furnizorul ce ajustări se pot face (rapoarte suplimentare, mici optimizări de flux).
Probleme frecvente și soluții prin digitalizare
Lucrul cu liste pe hârtie sau tabele manuale duce adesea la greșeli de stoc, întârzieri sau pierderi financiare. Firmele se confruntă, frecvent, cu situații precum:
-
Procesare lentă a comenzilor din cauza lipsei de centralizare
-
Dificultăți în urmărirea produselor atunci când lucrează cu mai multe depozite
-
Greșeli la introducerea datelor sau la actualizarea stocurilor
Un software dedicat automatizează actualizările, trimite alerte și generează rapoarte detaliate. Astfel, managerii iau decizii informate și pot preveni rapid problemele semnalate de sistem.
Un software de urmărire a stocurilor ajută orice afacere din logistică și retail să devină mai eficientă, să reducă risipa și să crească satisfacția clienților.
