Armata germană își extinde flota de vehicule blindate Schakal cu încă 35 de unități, într-un program destinat consolidării noilor „Forțe Medii” ale Bundeswehr-ului și creșterii capacității de reacție rapide pe flancul estic al NATO, potrivit EuroNews.

Germania comandase inițial 150 de vehicule de luptă ale infanteriei Schakal, iar noul lot ridică numărul total la 185. Programul nu include doar vehiculele, ci și servicii pentru logistică, instruirea militarilor și desfășurarea operațională.

Primele vehicule sunt programate să fie livrate începând de la sfârșitul anului 2027.

Schakal nu este doar un nou vehicul blindat din dotarea armatei germane. Bundeswehr-ul îl consideră unul dintre elementele centrale ale noilor sale „Forțe Medii”, o categorie de unități concepută pentru a combina mobilitatea ridicată cu o putere de foc semnificativă.

Noua structură militară trebuie să acopere spațiul dintre unitățile ușoare, foarte mobile, și trupele grele, bazate pe vehicule blindate pe șenile.

Conceptul a devenit tot mai important în contextul schimbării situației de securitate din Europa și al rolului Germaniei în cadrul NATO.

Pentru Alianța Nord-Atlantică, flancul estic reprezintă una dintre principalele zone de interes strategic.

Germania are un rol important în capacitatea NATO de a trimite rapid forțe pentru consolidarea și apărarea statelor aliate din această regiune. În cazul unei amenințări, una dintre problemele esențiale este viteza cu care unitățile pot fi deplasate către zona de operații și capacitatea lor de a lupta ulterior împotriva unui adversar puternic înarmat.

Aici intervin noile „Forțe Medii”.

Aceste unități sunt proiectate pentru a parcurge rapid distanțe mari, fără a depinde în aceeași măsură de infrastructura și capacitățile de transport necesare pentru deplasarea forțelor grele.

Bundeswehr-ul descrie Schakal drept „coloana vertebrală” a acestei noi categorii de trupe.

Motivul principal este mobilitatea.

Schakal are la bază platforma GTK Boxer, un vehicul blindat cu opt roți. Comparativ cu vehiculele grele pe șenile, acesta poate parcurge distanțe lungi pe șosea mai rapid și cu o dependență mai redusă de transportul specializat.

Ideea este ca o unitate să poată fi transferată rapid într-un alt teatru de operații și să fie pregătită pentru luptă fără ca fiecare redistribuire majoră să necesite o operațiune logistică de amploare.

Prin această configurație, Germania încearcă să acopere golul dintre două categorii de vehicule.

Vehiculele grele pe șenile, precum Puma, oferă un nivel ridicat de protecție și putere de foc, însă sunt mai dificil de redistribuit rapid pe distanțe mari.

La polul opus se află vehiculele mai ușoare, precum Dingo, care oferă mobilitate ridicată, dar nu dispun de aceeași putere de foc ca un vehicul de luptă al infanteriei.

Schakal este conceput să combine avantajele ambelor categorii: suficient de protejat și puternic pentru luptă, dar suficient de mobil pentru desfășurări rapide.

Vehiculul utilizează șasiul Boxer și este echipat cu o turelă RCT-30 fără echipaj, derivată din cea utilizată pe vehiculul de luptă al infanteriei Puma.

Armamentul principal este un tun automat de calibrul 30 de milimetri, destinat inclusiv combaterii țintelor ușor și moderat blindate.

Schakal are, de asemenea, capabilități pentru combaterea dronelor și a unor amenințări aeriene. Pentru țintele puternic blindate, vehiculul este echipat cu sistemul integrat de rachete ghidate MELLS.

Această combinație de armament este una dintre caracteristicile care diferențiază Schakal de vehiculele blindate ușoare utilizate pentru transport sau patrulare.

Comandarea vehiculelor reprezintă doar prima etapă a programului.

Înainte ca noile unități să devină complet operaționale, Bundeswehr-ul trebuie să pregătească militarii, să asigure piesele de schimb și muniția, să construiască structurile logistice și să organizeze noile formațiuni.

Primele Schakal sunt programate să ajungă începând de la sfârșitul anului 2027, însă integrarea completă a celor 185 de vehicule și a infrastructurii necesare va necesita mai mult timp.

Extinderea flotei Schakal are loc în paralel cu alte programe majore de achiziții ale Bundeswehr-ului.

Germania urmărește să introducă noi tancuri, sisteme de artilerie, sisteme de apărare antiaeriană și alte vehicule protejate, într-un efort de reducere a unor deficite de capacitate acumulate în ultimele decenii.

Programul Schakal reflectă astfel direcția actuală a armatei germane: dezvoltarea unei forțe capabile să deplaseze rapid formațiuni importante pe teritoriul Europei și să le mențină operaționale într-un eventual conflict convențional de mare intensitate.