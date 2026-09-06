Germania, în fața unui scrutin istoric. Extrema dreaptă conduce detașat

Alegătorii din Saxonia-Anhalt, Germania, votează duminică într-un scrutin regional care ar putea aduce Alternativa pentru Germania (AfD) mai aproape ca niciodată de conducerea unui land. Partidul de extremă dreaptă are un avantaj de aproape 20 de puncte față de conservatorii cancelarului Friedrich Merz, însă rezultatul alegerilor nu îi garantează automat accesul la guvernare.

În acest land din fosta Germanie de Est, AfD este cotată cu aproximativ 40-43% din voturi, față de 22-24% pentru conservatori, potrivit ultimelor sondaje citate de AFP. O eventuală victorie a partidului ar avea o puternică semnificație politică, în condițiile în care AfD încearcă să ajungă pentru prima dată la conducerea unui land german.

Cancelarul Friedrich Merz și-a intensificat în ultimele zile avertismentele adresate alegătorilor din Saxonia-Anhalt și a vorbit despre posibile consecințe economice în cazul în care AfD ar prelua conducerea regională.

„Nu-mi pot imagina că investitorii internaţionali ar dori să vină să inaugureze o nouă fabrică alături de un ministru-preşedinte din partea AfD”, a declarat el recent.

Creșterea partidului s-a văzut și la alegerile federale din 2025, când formațiunea condusă de Alice Weidel a ocupat locul al doilea la nivel național. În cea mai mare parte a fostei Germanii de Est, AfD a terminat scrutinul pe primul loc. Regiunea continuă să fie mai săracă decât alte părți ale țării, iar nemulțumirile acumulate după reunificarea Germaniei sunt considerate unul dintre factorii care au favorizat ascensiunea partidului.

„Partidul profită în mare măsură de experienţele şi sentimentele negative pe care mulţi locuitori le-au trăit de la reunificare, adică şomajul, declinul economic sau pur şi simplu dispariţia cadrului de viaţă şi a modului lor de viaţă”, explică Nathalie Le Bouëdec, profesoară universitară de istorie şi civilizaţie germană la Universitatea Bourgogne-Europe, pentru BFM.

O parte dintre locuitorii fostei RDG consideră și că experiența lor istorică nu a fost recunoscută suficient după reunificare.

„Mulţi foşti est-germani au, de asemenea, un sentiment de nerecunoaştere, această impresie că vest-germanii nu le-au recunoscut niciodată cu adevărat istoria şi i-au marginalizat”, continuă ea.

Avansul extremei drepte în est se explică şi prin „o relaţie cu istoria şi o cultură politică destul de diferite”. „În special problema memoriei nazismului nu a fost abordată deloc în acelaşi mod în RDG şi în RFG, astfel încât AfD este adesea percepută ca un partid oarecare”, explică specialista în Germania.

AfD a obținut deja rezultate importante la alegerile regionale din Saxonia și Turingia în 2024, iar acum încearcă să transforme acest sprijin într-o victorie cu miză și mai mare în Saxonia-Anhalt.

Landul are aproximativ 2,1 milioane de locuitori și s-a confruntat cu pierderea unei părți importante a populației după reunificare.

„Este un land care a pierdut mulţi locuitori şi are o populaţie foarte îmbătrânită, în special pentru că mulţi tineri au plecat după reunificare”, reaminteşte Nathalie Le Bouëdec. „Face parte dintre regiunile în care locuitorii se simt lăsaţi în urmă”.

Candidatul AfD pentru conducerea Saxoniei-Anhalt este Ulrich Siegmund, devenit una dintre figurile vizibile ale partidului în mediul online. Contul său de Instagram are aproximativ 500.000 de urmăritori.

Înainte de a intra în AfD, Siegmund a fost membru timp de șase ani al partidului conservator asociat fostului cancelar Helmut Kohl. În 2014, la un an după înființarea AfD, a trecut la noua formațiune.

Fost director al unei companii producătoare de parfumuri de interior, Siegmund și-a construit campania inclusiv printr-o prezență puternică pe rețelele sociale, selfie-uri și sesiuni de autografe. La evenimentele sale apar uneori și simboluri ale fostei RDG.

Candidatul s-a afișat inclusiv pe o motoretă Simson, devenită un simbol al identității est-germane, folosindu-se de fenomenul cunoscut drept „Ostalgie”, nostalgia față de viața din fosta Germanie de Est.

Una dintre principalele teme promovate de Siegmund este politica privind imigrația. Candidatul vrea ca, „încă din prima clipă” a mandatului, străinii aflați ilegal în Saxonia-Anhalt să fie expulzați.

În 2023, Siegmund s-a numărat printre membrii AfD care au participat la o întâlnire secretă organizată la Potsdam, unde s-a discutat despre un proiect de „remigrare” în masă a străinilor și a germanilor de origine străină. După ce întâlnirea a fost dezvăluită de presă, cazul a provocat un scandal major în Germania și a determinat inclusiv formațiuni europene de extremă dreapta, precum Rassemblement National, să se distanțeze de AfD.

Siegmund promovează și modelul familiei tradiționale și vrea să „interzică afişarea oficială a steagului curcubeu (simbol al persoanelor LGBT+) în şcoli şi să se asigure, în schimb, că steagul naţional flutură în fiecare zi de şcoală în instituţiile publice”.

Cum educația este administrată la nivelul landurilor în Germania, candidatul intenționează și să elimine obligativitatea frecventării școlii, măsură care ar permite extinderea educației la domiciliu. În program apare și modificarea modului în care istoria este predată în școli, Siegmund considerând că actuala abordare pune prea mult accent pe responsabilitatea Germaniei pentru perioada celui de-al Treilea Reich. Potrivit Der Spiegel, unii dintre colaboratorii candidatului au avut legături apropiate cu mișcări radicale de extremă dreapta și neonaziste.

Principalul adversar al lui Siegmund este conservatorul Sven Schulze, care conduce Saxonia-Anhalt din luna martie, după ce anterior a ocupat funcția de ministru al Economiei. Fost europarlamentar și inginer de profesie, Schulze încearcă să își păstreze funcția într-un context dificil pentru conservatori, marcat de nepopularitatea guvernului federal condus de Friedrich Merz.

În campanie, acesta a insistat asupra necesității de a „vorbi deschis cu cetăţenii”. Chiar dacă AfD termină alegerile pe primul loc, partidul nu are automat garanția că va conduce guvernul regional.

Sistemul electoral proporțional face ca majoritățile absolute obținute de un singur partid să fie rare în Germania. Dintre cele 16 landuri, Saarland este singurul condus în prezent de o singură formațiune, SPD. Șansele AfD de a obține singură majoritatea depind și de numărul partidelor care reușesc să depășească pragul electoral de 5%.

Dacă formațiuni precum liberalii sau partidul populist de stânga BSW ar obține, de exemplu, câte 4% și ar rămâne în afara parlamentului regional, procentul necesar AfD pentru o majoritate a mandatelor ar putea coborî până în jurul valorii de 46%.

În cazul în care AfD nu obține majoritatea absolută, problema formării unei coaliții devine decisivă. Până acum, celelalte partide au exclus participarea la o guvernare împreună cu extrema dreaptă. BSW a avut o poziție mai puțin tranșantă în această privință.

Așa-numitul „cordon sanitar” ar putea permite conservatorului Sven Schulze să rămână la conducere chiar dacă AfD termină scrutinul pe primul loc.

„Va fi complicat pentru el să formeze o coaliţie cu alte formaţiuni reprezentate în Parlamentul regional, dar ar putea prelua conducerea unui guvern minoritar”, explică Nathalie Le Bouëdec. „Aşa s-a întâmplat în Turingia în 2024 pentru a împiedica AfD, care a ieşit pe primul loc, să guverneze”.

În Turingia, partidul Die Linke nu face parte din coaliția aflată la putere, dar îi permite acesteia să continue să guverneze.

„Reacţia sa după scrutinul de duminică va fi urmărită cu mare atenţie”, subliniază Nathalie Le Bouëdec.

„Dacă AfD va câştiga alegerile, criticile la adresa lui Merz se vor intensifica” în rândul conservatorilor, confirmă pentru AFP Wolfgang Schroeder, politolog la Universitatea din Kassel, excluzând totuşi o demitere a cancelarului, deoarece „nu există niciun succesor credibil”.

Chiar și fără preluarea conducerii landului, un rezultat de aproximativ 40% ar avea consecințe importante asupra politicii germane.

„Un partid precum AfD, care obţine 40% din voturi, va reprezenta în orice caz un cutremur politic pentru Germania”, estimează germanista.

Pentru Friedrich Merz, un rezultat puternic al AfD ar reprezenta și un nou obstacol în tentativa de a reduce sprijinul pentru extrema dreaptă printr-o politică mai strictă în domeniul imigrației.