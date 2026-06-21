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Germania accelerează deportările către Afganistan. Până la trei zboruri charter ar putea pleca în fiecare lună

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Germania accelerează deportările către Afganistan. Până la trei zboruri charter ar putea pleca în fiecare lunămigranti Germania / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, intenționează să crească semnificativ numărul zborurilor de deportare către Afganistan, potrivit informațiilor publicate duminică de presa germană.

Planul prevede organizarea a până la trei zboruri charter pe lună pentru repatrierea cetățenilor afgani care nu mai au drept de ședere în Germania.

Măsura marchează o intensificare a politicii de deportare către Afganistan, în contextul unor contacte tehnice între autoritățile germane și administrația talibană de la Kabul.

Până la trei zboruri charter pe lună

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Federal de Interne a declarat că, pe viitor, „sunt posibile trei zboruri charter pe lună”. Oficialul a precizat că, pe lângă aceste curse speciale, autoritățile pot organiza și repatrieri individuale folosind zboruri comerciale.

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Anunțul vine după ce Germania a efectuat recent un zbor charter către Afganistan, la bordul căruia s-au aflat 32 de cetățeni afgani deportați.

Dialog tehnic cu regimul taliban

Extinderea programului de deportări urmează unor discuții între reprezentanți ai Ministerului de Interne german și autoritățile talibane de la Kabul.

Guvernul german nu recunoaște oficial regimul taliban instalat în Afganistan după revenirea acestuia la putere în 2021.

imigranți

imigranți / sursa foto: dreamstime.com

Cu toate acestea, autoritățile de la Berlin descriu contactele existente drept discuții desfășurate „la nivel tehnic”, necesare pentru gestionarea procedurilor de repatriere.

Cine a fost deportat în ultimul zbor

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile germane, printre persoanele deportate în cadrul ultimului zbor s-au aflat bărbați condamnați pentru infracțiuni grave.

Lista faptelor pentru care aceștia au fost condamnați include omor, viol, agresiuni sexuale, abuzuri asupra minorilor, trafic de droguri și extorcare.

Autoritățile germane susțin că măsurile vizează în special persoane considerate un risc pentru siguranța publică și care au primit decizii definitive de expulzare.

Dezbatere sensibilă în Germania

Politica deportărilor către Afganistan rămâne un subiect sensibil în Germania, având în vedere situația de securitate și drepturile omului din această țară după revenirea talibanilor la putere.

Guvernul federal încearcă să găsească un echilibru între obligațiile privind protecția refugiaților și măsurile de aplicare a legislației privind imigrația, în special în cazul persoanelor condamnate pentru infracțiuni grave.

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