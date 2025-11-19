Georgică Cornu și-a făcut o nouă iubită. Marina Almășan e istorie

Georgică Cornu a confirmat că nu mai este singur, însă preferă ca noua sa relație să rămână departe de ochii publicului. Afaceristul a spus că formează un cuplu de aproximativ un an, dar a evitat să se afișeze până acum alături de partenera sa, motivând că vrea să-și protejeze viața personală după experiențele din trecut.

Informația a fost făcută publică chiar de omul de afaceri, care a explicat că atât el, cât și femeia care îi este alături, își doresc să păstreze discreția.

„Da, am o femeie cu care să zic am o relație, dar nu vreau să apar să fac publicitate”, a spus omul de afaceri.

Cornu a mai menționat că evită în mod deliberat expunerea, mai ales după ce fosta relație cu Marina Almășan a fost intens discutată în spațiul public. El a spus că nu își mai dorește să treacă printr-o experiență similară și că partenera lui actuală are aceeași viziune.

Deși formează un cuplu de un an, cei doi nu au apărut niciodată împreună în public, afaceristul afirmând că preferă să nu transforme viața privată într-un subiect mediatic.

Cunoscut în trecut ca „Regele asfaltului din Banat”, Georgică Cornu și-a amintit perioada în care companiile sale dominau piața. Acesta a spus că, deși avea mii de angajați și o cifră de afaceri impresionantă, nu s-a considerat niciodată un om care trăiește în exces.

„Am fost în prima sută de oameni bogați din România. Aveam 5.000 de angajați, am avut cifră de afaceri de 250 de milioane de euro... Nu am fost omul exceselor”, a povestit acesta pentru Spynews, explicând că succesul financiar nu l-a împins către un stil de viață extravagant.

Deși relația cu prezentatoarea TV Marina Almășan s-a încheiat de ceva timp, cei doi urmează să se întâlnească anul viitor în fața instanței. Cornu i-a cerut fostei partenere să returneze 200.000 de euro, sumă pe care susține că i-ar fi oferit-o în timpul relației lor.

Tot în intervenția TV, omul de afaceri a făcut o remarcă directă despre fosta poveste de iubire: „Sigur că îmi pare rău, ce-am avut eu? Nimic. Da, îmi pare rău”, a spus el, referindu-se la anii investiți în relație.