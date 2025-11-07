Marina Almășan, după noul proces cu Georgică Cornu: Este o răzbunare măruntă
- Emma Cristescu
- 7 noiembrie 2025, 14:59
Marina Almășan și omul de afaceri Georgică Cornu s-au întâlnit din nou în instanță, pe 7 noiembrie 2025, pentru un nou termen dintr-un proces care durează de mult timp. Prezentatoarea TV a fost prezentă personal la tribunal, însoțită de avocatul Adrian Cuculis, iar la ieșire a făcut câteva declarații.
Marina Almășan, după ce a ieșit de la tribunal
Procesul dintre Marina Almășan și fostul ei partener are la bază o dispută privind o sumă de bani pe care Georgică Cornu susține că ar fi investit-o în casa prezentatoarei. Potrivit afaceristului, acesta ar fi plătit reparațiile acoperișului, iar acum cere ca banii să îi fie restituiți.
De cealaltă parte, Marina Almășan respinge acuzațiile și afirmă că nu a solicitat niciodată acele lucrări, considerând totul un gest făcut fără acordul ei.
„Reparația a fost făcută fără voia mea, fără ca eu să îi cer acest lucru”, a explicat prezentatoarea, adăugând că gestul ar fi fost, în realitate, o modalitate de a o controla și de a o șantaja emoțional într-o perioadă tensionată a relației.
„O răzbunare măruntă”
Marina Almășan a explicat modul în care vede întreaga situație, descriind procesul ca pe o consecință tristă a degradării relațiilor umane.
„Din punctul meu de vedere, aceste procese reprezintă cea mai clară definiție a degradării ființei umane... Din momentul în care o femeie refuză să continue o relație, să începi o răzbunare sub diverse forme, cerându-i înapoi cadourile făcute, este o răzbunare măruntă”, a spus prezentatoarea TV.
Afirmațiile sale vin după o relație care a durat peste un deceniu, perioadă despre care vedeta a povestit în repetate rânduri ca a fost cu suișuri și coborâșuri. Almășan a spus că ceea ce se întâmplă acum este un epilog nedrept al unei povești de viață pe care ar fi preferat să o lase în urmă.
Ce a declarat reprezentanta firmei lui Georgică Cornu
De cealaltă parte, avocata Dalina Terzi, care reprezintă firma implicată în proces, a prezentat poziția reclamantului și a explicat că termenul din 7 noiembrie a fost unul intens. Ea a precizat că cererea reconvențională a Marinei Almășan – prin care aceasta solicita instanței să constate că sumele au fost oferite cadou – a fost respinsă.
„Doamnei Almășan i-a fost respinsă cererea reconvențională prin care cerea instanței să constate că domnul Cornu i-a făcut cadou aceste sume. (...) A fost o greșeală procedurală în cererile depuse”, a explicat Dalina Terzi pentru Spynews, menționând că au fost depuse documente noi care vor fi analizate înaintea următorului termen.
După dezbateri lungi și prezentarea de probe, instanța a decis amânarea cauzei pentru data de 19 decembrie 2025, când se așteaptă ca părțile să revină cu toate actele necesare pentru o soluționare. Deși ambele tabere se mențin ferme pe poziții, Marina Almășan a lăsat de înțeles că speră ca justiția să pună punct unui conflict care, în opinia sa, nu ar fi trebuit să ajungă niciodată în sala de judecată.
