Marina Almășan, după noul proces cu Georgică Cornu: Este o răzbunare măruntă

Marina Almășan și omul de afaceri Georgică Cornu s-au întâlnit din nou în instanță, pe 7 noiembrie 2025, pentru un nou termen dintr-un proces care durează de mult timp. Prezentatoarea TV a fost prezentă personal la tribunal, însoțită de avocatul Adrian Cuculis, iar la ieșire a făcut câteva declarații.

Procesul dintre Marina Almășan și fostul ei partener are la bază o dispută privind o sumă de bani pe care Georgică Cornu susține că ar fi investit-o în casa prezentatoarei. Potrivit afaceristului, acesta ar fi plătit reparațiile acoperișului, iar acum cere ca banii să îi fie restituiți.

De cealaltă parte, Marina Almășan respinge acuzațiile și afirmă că nu a solicitat niciodată acele lucrări, considerând totul un gest făcut fără acordul ei.

Marina Almășan a explicat modul în care vede întreaga situație, descriind procesul ca pe o consecință tristă a degradării relațiilor umane.

„Din punctul meu de vedere, aceste procese reprezintă cea mai clară definiție a degradării ființei umane... Din momentul în care o femeie refuză să continue o relație, să începi o răzbunare sub diverse forme, cerându-i înapoi cadourile făcute, este o răzbunare măruntă”, a spus prezentatoarea TV.

Afirmațiile sale vin după o relație care a durat peste un deceniu, perioadă despre care vedeta a povestit în repetate rânduri ca a fost cu suișuri și coborâșuri. Almășan a spus că ceea ce se întâmplă acum este un epilog nedrept al unei povești de viață pe care ar fi preferat să o lase în urmă.

De cealaltă parte, avocata Dalina Terzi, care reprezintă firma implicată în proces, a prezentat poziția reclamantului și a explicat că termenul din 7 noiembrie a fost unul intens. Ea a precizat că cererea reconvențională a Marinei Almășan – prin care aceasta solicita instanței să constate că sumele au fost oferite cadou – a fost respinsă.

„Doamnei Almășan i-a fost respinsă cererea reconvențională prin care cerea instanței să constate că domnul Cornu i-a făcut cadou aceste sume. (...) A fost o greșeală procedurală în cererile depuse”, a explicat Dalina Terzi pentru Spynews, menționând că au fost depuse documente noi care vor fi analizate înaintea următorului termen.

După dezbateri lungi și prezentarea de probe, instanța a decis amânarea cauzei pentru data de 19 decembrie 2025, când se așteaptă ca părțile să revină cu toate actele necesare pentru o soluționare. Deși ambele tabere se mențin ferme pe poziții, Marina Almășan a lăsat de înțeles că speră ca justiția să pună punct unui conflict care, în opinia sa, nu ar fi trebuit să ajungă niciodată în sala de judecată.