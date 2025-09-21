Povestea primei prezentatoare TV din România: vocea care a făcut istorie

Cleo Stieber este o figură emblematică în istoria televiziunii românești, fiind prima crainică a Televiziunii Române (TVR). Născută în 1928 la Pitești, Stieber a fost una dintre primele femei care au apărut pe micile ecrane din România, marcând începuturile televiziunii naționale.

Înainte de a deveni crainică, aceasta a urmat o carieră în domeniul medical. A studiat la Clinica de Pediatrie a Institutului Fundeni și la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului, devenind medic pediatru. Cu toate acestea, pasiunea pentru comunicare și dorința de a contribui la dezvoltarea unui nou mediu de informare au determinat-o să renunțe la profesia medicală în favoarea televiziunii.

Pe 21 august 1955, Cleo Stieber a deschis prima emisiune experimentală a Televiziunii Române, marcând debutul oficial al postului național de televiziune. Această emisiune a fost un moment istoric, având în vedere că televiziunea era un fenomen nou pentru majoritatea românilor. Stieber a devenit astfel prima față cunoscută a televiziunii românești, fiind recunoscută pentru vocea sa caldă și prezența sa elegantă.

Un alt moment semnificativ în cariera sa a fost prezentarea primului Revelion televizat din România, în noaptea de 31 decembrie 1956. În acea seară, prezentatoarea a urat telespectatorilor „La mulți ani!” și le-a oferit un program special de sărbători, fiind una dintre primele persoane care au adus atmosfera de sărbătoare în casele românilor prin intermediul televizorului.

În viața personală, Cleo Stieber a fost căsătorită cu un medic stomatolog și a avut un fiu, Andrei. După o carieră dedicată televiziunii, în 1971, ea a ales să se retragă și să se mute în Israel, alături de familie. Ulterior, s-au stabilit în Italia și, în final, în Germania. Fiul său a urmat o carieră în medicină, devenind un chirurg renumit în Germania.

Prezentatoarea a murit în 2012 la Köln, Germania. Deși a fost una dintre primele personalități ale televiziunii românești, în ultimele decenii ale vieții sale a preferat să trăiască în anonimat, departe de lumina reflectoarelor. Astfel, mulți români nu și-au mai amintit de ea, iar contribuțiile sale la dezvoltarea televiziunii naționale au fost uitate.

Stieber rămâne o figură fondatoare a televiziunii românești, fiind un simbol al începuturilor acestui mediu de comunicare în România.