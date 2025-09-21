Monden

Povestea primei prezentatoare TV din România: vocea care a făcut istorie

Cleo Stieber este o figură emblematică în istoria televiziunii românești, fiind prima crainică a Televiziunii Române (TVR). Născută în 1928 la Pitești, Stieber a fost una dintre primele femei care au apărut pe micile ecrane din România, marcând începuturile televiziunii naționale.

Cleo Stieber, drumul către televiziune

Înainte de a deveni crainică, aceasta a urmat o carieră în domeniul medical. A studiat la Clinica de Pediatrie a Institutului Fundeni și la Institutul de Ocrotire a Mamei și Copilului, devenind medic pediatru. Cu toate acestea, pasiunea pentru comunicare și dorința de a contribui la dezvoltarea unui nou mediu de informare au determinat-o să renunțe la profesia medicală în favoarea televiziunii.

Pe 21 august 1955, Cleo Stieber a deschis prima emisiune experimentală a Televiziunii Române, marcând debutul oficial al postului național de televiziune. Această emisiune a fost un moment istoric, având în vedere că televiziunea era un fenomen nou pentru majoritatea românilor. Stieber a devenit astfel prima față cunoscută a televiziunii românești, fiind recunoscută pentru vocea sa caldă și prezența sa elegantă.

Primul Revelion televizat

Un alt moment semnificativ în cariera sa a fost prezentarea primului Revelion televizat din România, în noaptea de 31 decembrie 1956. În acea seară, prezentatoarea a urat telespectatorilor „La mulți ani!” și le-a oferit un program special de sărbători, fiind una dintre primele persoane care au adus atmosfera de sărbătoare în casele românilor prin intermediul televizorului.

Viața personală și retragerea din televiziune

În viața personală, Cleo Stieber a fost căsătorită cu un medic stomatolog și a avut un fiu, Andrei. După o carieră dedicată televiziunii, în 1971, ea a ales să se retragă și să se mute în Israel, alături de familie. Ulterior, s-au stabilit în Italia și, în final, în Germania. Fiul său a urmat o carieră în medicină, devenind un chirurg renumit în Germania.

Prezentatoarea a murit în 2012 la Köln, Germania. Deși a fost una dintre primele personalități ale televiziunii românești, în ultimele decenii ale vieții sale a preferat să trăiască în anonimat, departe de lumina reflectoarelor. Astfel, mulți români nu și-au mai amintit de ea, iar contribuțiile sale la dezvoltarea televiziunii naționale au fost uitate.

Stieber rămâne o figură fondatoare a televiziunii românești, fiind un simbol al începuturilor acestui mediu de comunicare în România.

Proiecte speciale