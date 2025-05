George Simion, prezent în Polonia pentru a-l susține pe Karol Nawrocki

George Simion, candidatul AUR ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, s-a dus în orașul Zabrze, Polonia, pentru a îl susține pe Karol Nawrocki, candidatul conservator la președinția Poloniei.

Candidatul AUR a declarat că alianțele se bazează pe respect și că îl susține pe Karol Nawrocki.

„Alianțele se bazează pe respect. Am fost alături de viitorul președinte al Poloniei pentru a-l susține. Pe 18 mai avem alegeri prezidențiale și în Polonia”, a scris candidatul prezidențial al suveraniștilor români pe Facebook.

„Acum e momentul să luptăm din nou: pentru libertate, pentru drepturi, pentru familia creștină, pentru țările noastre. Nu vom permite ideologia neo-marxistă și Green Deal-ul – această nouă formă de comunism. Ne vom opune migrației ilegale și schimbării anti-americane a Europei”, a spus George Simion.

Karol Nawrocki, candidatul naționalist polonez, a fost primit recent de Donald Trump în Biroul Oval. Polonezul a luat parte la „Ziua Națională a Rugăciunii”, organizată la Casa Albă.

Simion s-a aflat în Silezia, la Zabrze, alături de Karol Nawrocki, candidatul Partidului Lege și Justiție (PiS), formațiunea naționalist-conservatoare susținută de președintele în exercițiu, Andrzej Duda. PiS este în opoziție cu actualul guvern proeuropean condus de Donald Tusk.

Candidatul AUR a afirmat că Donald Tusk este omul lui Vladimir Putin și că nimeni nu îi mai crede ipocrizia și minciuna. Acesta a publicat și o fotografie cu Tusk și liderul de la Kremlin.

In this photo is Putin's man in Poland. The whole of Europe knows it. Nobody believes your lies and hypocrisy anymore, Donald! pic.twitter.com/KCT91bLt3F

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 13, 2025