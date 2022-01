George Simion nu are încredere în Armata Română: „Niște copii cu freze ciudate, cu gleznele subțiri și goale”. AUR cere protecție NATO

George Simion este de părere că NATO trebuie să apere România în cazul unui eventual conflict militar în zona de est a Europei. El nu are încredere în militarii din tânăra generație. George Simion are o problemă cu tinerii din actuala generație pe care îi descrie drept „copii cu freze ciudate și glezne subțiri și goale”. Aceasta deși face parte, el însuși, din rândul celor care nu au prins serviciul militar obligatoriu.

Copreședintele AUR a vorbit şi despre posibilitatea declanşării unui conflict armat în Ucraina şi repercusiunile asupra României.

„Din păcate generațiile tinere sunt formate din niște copii cu freze ciudate și cu gleznele subțiri și goale. Avem mare problemă. Dacă suntem parte a NATO trebuie să fim apărați, pentru am plătit contracte grase. Rusia e un stat agresiv, cu atitudine de ocupant care trebuia taxat mult mai dur. Mă îngrijorează Berlinul și că am putea fi trădați de Paris și Berlin, care vor o Europă până la Munții Ural. Noi suntem pățiți cu rușii, cum sunt și polonezii. Noi am rămas fără Basarabia, Bucovina, Ținutul Herţa și Cadrilater”, a afirmat George Simion.

AUR nu este de acord cu susținerea Ucrainei

În opinia sa, România nu are nici un interes în susținerea Ucrainei, dat fiind că „Rusia a pornit de la Kiev”. Cumva, George Simion dă de înțeles că Ucraina este parte a Rusiei, istoric vorbind. El spune că interesul României este doar protejarea românilor din ținuturile de dincolo de Prut.

„Știm că Rusia a pornit de la Kiev și nu știu care ar fi interesul nostru de a interveni. Interesul nostru ar trebui să fie protejarea românilor din acele ținuturi. Pentru mine România e și la Cernăuți. Altminteri, după doi ani de plandemie, numai de asta nu mai aveam nevoie. Pare un plan pentru a termină statele suvernare și pentru supunere totală a populației”, a mai declarat George Simion într-o emisiune la România TV.