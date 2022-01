Cutremur total în Europa! NATO a trimis navele și avioanele de luptă

„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja în Europa”, a declarat diplomatul, sub rezerva anonimatului, confirmând un articol din New York Times care a afirmat că preşedintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea de trupe americane în ţările baltice şi în ţările aliate din Europa de Est.

NATO a anunţat luni că a plasat trupele în stare de alertă şi a întărit Europa de Est cu nave şi avioane de luptă suplimentare, în ceea ce Rusia a condamnat drept o escaladare a tensiunilor legate de Ucraina.

Diplomatul a declarat că eventualele mişcări de trupe vor fi graduale şi că orice completare a golurilor NATO pe flancul său estic ar putea avea loc în următoarele săptămâni.

NOTO trimite avioane, nave și trupe militare în statele Europei de est

Oficialii NATO au anunțat că trimit avioane, nave și trupe militare în statele Europei de est, în contextul escaladării tensiunilor cu Rusia. Alianța Nord-Atlantică intenționează, astfel, să întărească flancul estic. Statele membre NATO au plasat militari în aşteptare şi au trimis nave şi avioane de luptă în vederea unei consolidări în Europa de Est. Măsura are scopul de a proteja aliații din zonă în condițiile declanșării unui conflict la frontiera cu Ucraina, după cum au anunțat oficialii Alianței Nord-Atlantice într-un comunicat de presă preluat de AFP.

„NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a proteja şi apăra toţi aliaţii, inclusiv prin consolidarea părţii de est a Alianţei. Vom răspunde mereu oricărei deteriorări a mediului nostru de securitate, şi anume printr-o consolidare a apărării noastre colective”, a sublinat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg.

Pe de altă parte, Statele Unite au anunţat în mod clar că iau în calcul să-şi crească prezenţa militară în partea de est a Alianţei.