Putin pune planeta pe jar. NATO trimite trupe în România. Reacția fulger a lui Klaus Iohannis

Klaus Iohannis, președintele României, a reacționat la declarațiile făcute de omologii săi din SUA și Franța. Aceștia au anunțat public faptul că vor fi alături de statele membre UE în cazul în care Rusia începe atacul împotriva Ucrainei. Șeful statului salută ajutorul militar și susține că parteneriatul strategic România – SUA și solidaritatea NATO sunt puternice.

„Salut anunţul explicit al preşedintelui Joe Biden privind creşterea prezenţei militare a SUA în România, pe Flancul Estic, dacă situaţia de securitate se deteriorează şi mai mult. Parteneriatul Strategic România-SUA şi solidaritatea NATO sunt foarte puternice”, a scris Iohannis, joi, pe Twitter.

I welcome the explicit announcement of President @JoeBiden to increase the US 🇺🇸 military presence in Romania 🇷🇴, on the Eastern Flank, if the security situation deteriorates further. RO-US Strategic Partnership and @NATO solidarity are very strong. @POTUS

