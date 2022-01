Discursul lui Macron despre Europa: climă, drepturile omului și securitate

În discursul ținut în fața Parlamentului European, la Strasbourg, pentru a inaugura președinția rotativă a Uniunii Europene pe care Franța o exercită până pe 30 iunie, Emmanuel Macron s-a poziționat ca apărător al valorilor democratice europene.

În acest discurs de circa 30 de minute care precede o sesiune de întrebări-răspunsuri în fața parlamentarilor europeni, președintele francez și-a prezentat viziunea: să construiască o „putere educativă, democratică și culturală”.

Să actualizeze carta drepturilor fundamentale

Vizând „democrațiile iliberale”, șeful statului francez s-a pronunțat pentru o actualizare a cartei europene a drepturilor fundamentale pentru a înscrie în ea protecția mediului și dreptul la avort.

„Vom fi prezenți în lupta pentru democrația liberală pentru a apăra procesele noastre electorale de încercările de amestec străin, pentru a continua să facem să progreseze suveranitatea popoarelor”, a spus Emmanuel Macron, lăudând Uniunea Europeană față de statele autoritare. În fața eurodeputaților, el a mai asigurat că vrea să susțină dreptul de inițiativă legislativă al Parlamentului European, în prezent aflat în mâinile Comisiei Europene.

„Să trecem de la intenție la fapte” în ce privește mediul

Amintind că protecția mediului este „provocarea secolului” și după ce a lăudat acordul de la Paris privind clima semnat în 2015, Emmanuel Macron și-a exprimat dorința ca europenii să treacă „de la intenții la acțiuni”, pentru „a transforma industriile noastre, a investi în tehnologiile viitorului”. Un proiect de lege pentru interzicerea defrișărilor importate va fi pus în aplicare pentru „prima dată” și se va ține un summit european pe tema oceanelor în februarie, pentru a face cu această ocazie propuneri puternice.

„A doua provocare a secolului este cea a revoluției digitale”, a declarat președintele republicii franceze, cerând să se creeze o „adevărată piață unică a domeniului digital care să permită crearea de campioni europeni”. Acest lucru va necesita „investiții în tehnologii noi, în sectoare noi”, referindu-se în special la hidrogen.

O nouă „ordine de securitate” în Europa, Rusia drept țintă

Pentru președintele francez, a treia provocare „este evident cea a securității noaste”. În opinia lui, trebuie să știm să „dăm un răspuns” „la dezordinile politice, la amenințarea teroristă, la atacurile cibernetice, la migrația clandestină”. Uniunea Europeană are vocația să-și regândească relațiile cu țările din Balcanii de vest, trebuie să le redea perspective sincere de aderare, a declarat miercuri Emmanuel Macron.

Președintele francez și-a exprimat dorința ca Europa să construiască „o nouă ordine de securitate” cu NATO față de Rusia și a pledat pentru „un dialog sincer și exigent” cu Moscova.

În toiul tensiunilor între Rusia și Occident, dialogul cu Rusia, „eu îl susțin de mai mulți ani, nu este o opțiune”, a insistat el. „Vom continua împreună cu Germania, în cadrul formatului Normandia (Franța, Germania, Rusia, Ucraina) să căutăm o soluție politică conflictului din Ucraina care este de fapt în continuare generatorul tensiunilor actuale”, a mai subliniat președintele francez.

„Următoarele săptămâni trebuie să ne ducă la realizarea unei propuneri europene de construire a unei noi ordini de securitate și stabilitate. Trebuie s-o construim între europeni, apoi s-o împărtășim cu aliații noștri din NATO, apoi s-o propunem spre negociere Rusiei”, a declarat Emmanuel Macron în Parlamentul European la Strasbourg.

O reformă a spațiului Schengen

În ce privește domeniul migrației, președinția franceză a Uniunii Europene se va ocupa de o reformă a spațiului Schengen, „condiția respectării promisiunii sale originare a unui spațiu de liberă circulație”, a declarat Emmanuel Macron.

Președintele francez a mai ținut să-i cheme la ordine pe britanici în legătură cu angajamentele luate cu ocazia Brexitului, ”condiție pentru a rămâne prieteni”.

Prezentând destinul comun al continentelor african și european, UE trebuie să propună o nouă alianță țărilor din Africa în materie de investiții, sănătate sau securitate și s-a referit la ideea unui „New deal” african. Fără să limiteze miza la problemele de migrație, șeful statului a confirmat organizarea unui summit între Africa și UE în februarie.

„Nu putem aborda decent subiectul migrației fără a discuta cauzele sale profunde”, a declarat el, adăugând că „în Africa se joacă o parte a bulversării lumii”, potrivit RADOR.