George Simion, întâlniri controversate în vizita din SUA

George Simion, președintele AUR, s-a fotografiat în timpul vizitei sale în SUA, care a început acum câteva zile, alături de Matt Schlapp și de Vasile Costiuc.

Vasile Costiuc este un apropiat de-al lui George Simion în Republica Moldova și a fost implicat în campania AUR. El a semnalat, fără nici o dovadă, presupuse fraude la vot, acuzație preluată de Simion. El a avut afaceri în Rusia și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, care a fost acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din anul 2007.

Costiuc apare în fotografii, realizate în 2013 în Rusia, alături de Alexandr Kondyakov, conform lui Ștefan Gligor, fost director de programe la CPR Moldova – Centrul de Politici și Reforme și actual președinte al Partidului Schimbării. Ștefan Gligor a menționat că Alexandr Kondyakov este general în KGB/FSB. Aceleași informații au fost confirmate și de jurnalistul de investigații Sorin Ozon.

Informația privind participarea lui Costiuc la evenimentul din regiunea Moscova a fost confirmată de Serviciul de Informații al Republicii Moldova (SIS). În 2021, Vasile Costiuc a declarat că a făcut afaceri în Federația Rusă, vânzând fructe.

În 2007, Alexander Kondyakov, director executiv al Novocom, un centru de analiză politică din Moscova care oferea consultanță guvernului rus și președintelui Putin, precum și membru al Marii Loji Masonice Ruse, a fost acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în procesul său de suspendare.

Într-un interviu, Băsescu l-a menționat, îndemnând presa să investigheze motivele pentru care acesta a venit în România, înainte de decizia de suspendare a sa. Alexander Kondyakov a declarat la BBC că a vizitat România de mai multe ori, ultima dată între 11 și 12 aprilie, subliniind că scopul vizitei sale a fost legat de interesele companiei pe care o reprezintă, NOVOCOM.

Totuși, guvernul a confirmat atunci că Kondyakov a avut o întâlnire privată cu premierul Călin Popescu Tăriceanu, care era adversarul lui Băsescu și unul dintre cei implicați în procesul de suspendare.

Situația s-a repetat în 2012, când Kondyakov a revenit în România cu puțin înainte de suspendarea lui Băsescu.

Simion și Costiuc s-au întâlnit cu Matt Schlapp, potrivit unei fotografii și a unui mesaj pe care acesta le-a publicat pe X.

„Mă bucur să mă întâlnesc cu prietenul nostru George Simion. Este un lider curajos și a fost interesant să trecem împreună prin politica europeană și să discutăm strategia noastră de a trimite suveraniști în UE”, a scris americanul, care recent a scăpat de un mare scandal în care a fost acuzat de agresiune sexuală de un coleg de partid, după ce a plăitit 480.000 de dolari, potrivit CNN.

„De la început, mi-am afirmat nevinovăția. Familia noastră a fost atacată, în special de o presă de stânga care se concentrează pe distrugerea conservatorilor, indiferent de adevăr și fapte”, a spus într-o declarație.

Great catching up with our friend ⁦@georgesimion⁩. He is a brave leader and it was interesting to walk through European politics with him and discuss our strategy for sending sovereigntists to the EU. ⁦@CPAC⁩ pic.twitter.com/SX52SrGqOM

— Matt Schlapp (@mschlapp) June 9, 2025