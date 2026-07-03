SUA se află în pragul unei transformări structurale majore în sectorul energetic. Până la finalul actualului deceniu, gazele naturale au toate șansele să devină principala sursă de energie a țării, reușind performanța istorică de a depăși petrolul. Această tendință vine după ce diferența dintre cele două resurse a fost aproape complet eliminată pe parcursul anului 2025, conform unei analize realizate de Bloomberg.

O asemenea mutare pe tabla de șah a energiei globale marchează sfârșitul unei epoci care a durat mai bine de șapte decenii. Mai exact, din anul 1950, petrolul a deținut supremația absolută în economia americană, după ce detronase la rândul său un alt combustibil fosil dominant, cărbunele.

„Aş spune că, cel mai probabil, vom trece peste acest prag în următorii câţiva ani şi, până în 2030, vom avea un avans semnificativ în ceea ce priveşte petrolul”, a declarat Toby Rice, director la producătorul american de gaze EQT Corp.

Această tranziție profundă dintr-o economie alimentată cu prioritate de petrol către una dependentă majoritar de gaze naturale demonstrează impactul pe care prețurile competitive din acest sector l-au avut asupra întregii industrii. Resursele accesibile au restructurat radical segmente importante din piață și au scos din joc alte tipuri de combustibili alternativi.

Datele oficiale oferite de Administraţia SUA pentru Informaţii în domeniul Energiei (EIA) arată că, în cursul anului 2025, consumul total de energie din Statele Unite a fost asigurat în proporție de 36% de gazele naturale, fiind la o distanță infimă de cota de 37% deținută de petrol. Reducerea acestui ecart s-a accelerat substanțial în ultimii zece ani, pe fondul boom-ului exploatării gazelor de șist. Totodată, s-a înregistrat o electrificare masivă a economiei americane, în timp ce cererea internă pentru benzină, motorul principal al consumului de petrol, a stagnat.

Schimbarea de paradigmă este susținută puternic și de noile realități tehnologice și de consum. Pe de o parte, extinderea flotelor de vehicule electrice reduce consumul de carburanți clasici, iar pe de altă parte, dezvoltarea accelerată a marilor centre de date necesită un aport uriaș de electricitate, produsă cu precădere în centrale pe gaze. Acest cumul de factori pune o presiune vizibilă pe rețeaua națională americană, care în prezent își generează peste 40% din capacitate prin arderea gazelor. Deși americanii parcurg anual tot mai mulți kilometri la volan, cererea de benzină nu dă semne că va mai reveni vreodată la valorile de vârf de dinaintea crizei sanitare globale.

„Cifrele nu mint: Statele Unite se află în mijlocul unei tranziţii energetice, îndepărtându-se de cărbune şi petrol, către electricitatea produsă din gaze naturale şi surse regenerabile”, a declarat Mark Brownstein, vicepreşedinte la Environmental Defense Fund.

Estimările realizate de EIA confirmă ritmul diferit de evoluție al celor doi giganți energetici. În intervalul 2025-2027, cererea de petrol pe piața din SUA ar urma să înregistreze o creștere modestă, de doar 0,6%. În schimb, consumul de gaze naturale va avea un avans de 3,4% în aceeași perioadă, un ritm care va duce la ștergerea definitivă a diferențelor dintre cele două resurse.

Această dinamică continuă un proces început cu mulți ani în urmă. Dacă în deceniile trecute cărbunele asigura grosul energiei electrice în SUA, introducerea tehnicilor moderne de foraj orizontal și a fracturării hidraulice din anii 2000 a schimbat regulile jocului. Gazele naturale au preluat rapid rolul de combustibil principal pentru unitățile de producție a energiei. Datele EIA arată că, doar în perioada cuprinsă între anii 2011 și 2020, peste o sută de centrale electrice pe cărbune au fost închise definitive, transformate sau înlocuite cu unități bazate pe gaze.

Cu toate acestea, gazele naturale nu reprezintă singurul sector care înregistrează o traiectorie ascendentă. Extinderea segmentului de energie regenerabilă, în mod special a parcurilor eoliene și a celor fotovoltaice, a înregistrat o rată de creștere procentuală mai mare decât cea a gazelor naturale, după cum remarcă Mark Brownstein.

Statisticile oficiale indică faptul că, din 2015 și până în 2025, volumul de energie verde generat de vânt și soare s-a triplat. Totuși, ca volum absolut, creșterea înregistrată de gazele naturale a rămas superioară în aceeași decadă, marcând un plus de 23%. Viitorul pare astfel legat indisolubil de capacitatea de producție electrică.

„Am trecut de la epoca lemnului şi a cailor la epoca cărbunelui şi petrolului, iar acum suntem în epoca electrificării. Iar epoca electrificării va fi impulsionată în mare măsură de gazele naturale”, a concluzionat Toby Rice.