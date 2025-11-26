Gata cu şantajul Mitropoliei Moldovei. Biserica subordonată Moscovei, lipsită de dreptul exclusiv de a gestiona bisericile

Republica Moldova. Mitropolia Moldovei şi a Chişinăului, subordonată Moscovei, nu va mai putea şantaja parohii şi comunităţile care vor să treacă la Mitropolia Basarabiei că vor rămâne fără biserici.

Curtea de Apel Centru a anulat un document prin care peste 800 de biserici şi mănăstiri, cu statut de monument istoric, se aflau în gestiunea exclusivă a Mitropoliei controlate de ruşi.

Este vorba de un contract semnat de Mitropolia Moldovei cu Ministerul Culturii în perioada guvernării comunistului Vladimir Voronin. Documentul a fost folosit în repetate rânduri de către Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei de la Moscova, pentru a ține sub presiune cam o treime din preoții pe care îi are în subordine.

Inclusiv a celor care de curând s-au decis să părăsească Mitropolia Moldovei pentru Mitropolia Basarabiei, subordonată Patriarhiei de la București.

Curtea de Apel Centru a menținut hotărârea hotărârea primei instanţe, prin care a fost declarat nul contractul semnat dintre Mitropolia Moldovei şi Ministerul Culturii.

Totodată, instanţa de apel a obligat Cadastrul Bunurilor Imobile este să șteargă din registre dreptul de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra lăcaşelor cult declarate monumente istorice.

Instanța a stabilit că această mențiune nu mai are temei legal, deoarece contractul din 2003 pe baza căruia fusese înscrisă a fost declarat nul.

Tensiunile dintre cele două mitropolii durează de câțiva ani și își au originea într-un contract semnat în 2003 între Ministerul Culturii și Mitropolia Moldovei. Contractul respectiv a constituit o măsură luată de guvernarea comunistă de la Chişinău de a împiedica activitatea Mitropoliei Basarabiei.

Se întâmpla la scurt timp după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a impus Chişinăul să înregistreze Mitropolia Basarabiei, după mai bine de zece ani de refuz categoric.

Documentul din 2003 permitea gratuit, pe termen nedeterminat, folosirea de către Mitropolia Moldovei a sute de biserici cu statut de monument istoric, aflate în proprietatea statului. În schimb, Mitropolia Moldovei trebuia să întocmească dosare juridice pentru fiecare parohie și să asigure conservarea edificiilor.

În 2023, Curtea de Apel Chișinău a declarat contractul semnat cu 20 de ani în urmă nul. Instanţa a motivat că statul nu putea transmite în folosință monumente istorice fără proceduri legale clare și fără respectarea obligațiilor asumate.

După anularea contractului, mai multe comunități religioase care au trecut la Mitropolia Basarabiei au solicitat radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei din registrele cadastrale.

Deși Judecătoria Chișinău a obligat Cadastrul să opereze modificările, instituția a refuzat să intervină fără acordul Mitropoliei Moldovei și a contestat hotărârea. Curtea de Apel a respins însă demersul, confirmând că acordul Mitropoliei Moldovei nu este necesar atunci când temeiul juridic al înscrierii a fost anulat de instanță.

„Sperăm că după adoptarea acestei decizii, IP Cadastrul Bunurilor Imobile își va onora obligațiile legale de executare a deciziilor definitive ale instanțelor judecătorești, care sunt obligatorii pentru toate instituțiile statului, fără a crea impedimente comunităților religioase care adera la Mitropolia Basarabiei”, a declarat Iulian Rusanovschi, avocatul Mitropoliei Basarabiei.

Documentul din 2003, originalul căruia a fost pierdut cu mai mulţi ani în urmă, prevede dreptul de gestiune a circa 650 de biserici şi a mai multor mănăstiri cu statut de monument istoric și a fost precedat de o hotărâre de Guvern adoptată în pripă de guvernarea comuniștilor. Totul cu scopul de a fortifica influența Mitropoliei Moldovei, ca structură de cult centrală.

În paralel, contractul a dat naștere unui proces de judecată intentat de Mitropolia Basarabiei, care durează peste 20 ani. În tot acest timp, aproape 50 de judecători s-au expus pe marginea lui, iar dosarul a ajuns de cinci ori la Curtea Supremă de Justiție și de fiecare dată a fost trimis la rejudecare.

Republica Moldova a ajuns proprietară de biserici și mănăstiri prin moștenire. Sechestrate încă în perioada sovietică și folosite cu diverse destinații, ulterior, sub paravanul protecției lor în calitate de monumente istorice, mai multe construcții religioase au devenit „patrimoniu inalienabil al întregului popor” și au trecut în proprietatea statului.

Deja după 1991, odată cu obținerea independenței, Guvernul a preluat dreptul de proprietate, precum și obligația de a proteja sute de biserici, mănăstiri și schituri, ca elemente ale patrimoniului naţional incluse în Registrul monumentelor ocrotite de stat, devenind, în principiu, unul dintre cei mai importanți jucători pe piața imobiliară a construcțiilor de cult.