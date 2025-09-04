Garanţiile de securitate pentru Ucraina, discutate la Paris de „Coaliția de Voință”

Președintele francez Emmanuel Macron găzduiește joi, la Palatul Élysée, o întâlnire a Coaliției Voluntarilor, ce reunește principalii susținători militari ai Kievului , aproximativ 30 de state, majoritatea europene , alături de omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Scopul reuniunii este elaborarea unui plan pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei prin angajamente de sprijin pentru armata ucraineană pe uscat, pe mare și în aer, potrivit AFP.

Garanţiile de securitate ale Ucrainei sunt tema centrală a reuniunii Coaliţiei Voluntarilor, care are loc joi la Palatul Élysée, sub copreşedinţia preşedintelui francez Emmanuel Macron şi a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski. La eveniment participă aproximativ 30 de state, în majoritate europene, dar şi aliaţi strategici precum Statele Unite, Canada, Japonia şi Australia.

Întâlnirea urmăreşte elaborarea unui plan pentru consolidarea securităţii Ucrainei prin garanţii militare pe termen lung, ce prevăd sprijin terestru, maritim şi aerian.

Preşedinţia franceză a precizat că aceste garanţii de securitate se bazează pe întărirea armatei ucrainene, considerată în prezent „cea mai experimentată armată din Europa” cu peste 800.000 de militari. Statele membre ale Coaliţiei au convenit să sprijine Kievul pe termen lung, nu doar prin donaţii punctuale de echipamente, ci şi prin consolidarea capacităţii operaţionale, prin finanţare, achiziţii de armament şi dezvoltarea industriei naţionale de apărare.

Un element important este continuarea instruirii militarilor ucraineni. Din 2022, peste 130.000 de soldaţi au fost pregătiţi prin misiuni internaţionale, inclusiv prin programul european EUMAM şi iniţiativa britanică Interflex. Aceste eforturi arată o strategie pe termen lung, menită să transforme sprijinul militar într-o fundaţie durabilă pentru securitatea Ucrainei.

De la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, ţările europene au oferit Kievului ajutoare militare, financiare şi umanitare în valoare de aproximativ 167 de miliarde de euro, în timp ce Statele Unite au contribuit cu 115 miliarde de dolari. Acest sprijin masiv a permis armatei ucrainene să reziste şi să îşi modernizeze capacităţile de apărare.

Un capitol important al garanţiilor de securitate vizează componenta maritimă şi aeriană, astfel la Marea Neagră sunt prevăzute supraveghere sporită şi operaţiuni de deminare, sub coordonarea Turciei, pentru protejarea rutelor comerciale, iar în privinţa apărării aeriene planurile rămân neclare, depinzând de contribuţia statelor dispuse să ofere mijloace tehnice.

Coordonarea Coaliţiei Voluntarilor va fi asigurată pentru început dintr-un cartier general la Paris, urmând ca în anul următor conducerea să fie transferată la Londra.