Galeria Națională din Londra, concurs pentru a dormi printre tablouri







Pentru prima dată în istoria sa, Galeria Națională din Londra oferă o noapte de cazare persoanei norocoase care va câștiga noul concurs cu premii, lansat înainte de redeschiderea publicului luna viitoare. Această competiție marchează 200 de ani de la înființarea galeriei și inaugurarea aripii Sainsbury, care a fost renovată timp de doi ani, conform The Guardian.

Concurs cu premii la Galeria Națională din Londra

Concursul va desemna primul vizitator care va pătrunde în aripa Sainsbury după o perioadă de închidere de doi ani, având ocazia să experimenteze cea mai mare expoziție a întregii colecții, intitulată „CC Land: The Wonder of Art”.

Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani care se abonează la buletinul informativ al Galeriei Naționale va fi inclusă în tragerea la sorți pentru a dormi într-un pat situat pe „podul” ce leagă aripa Sainsbury de restul galeriei. Concursul este deschis până pe 28 aprilie, la ora 18:00, iar câștigătorul va fi ales aleatoriu.

Conform galeriei, seara va începe cu o cină pentru două persoane la restaurantul său, Locatelli, care se va deschide în curând. După ce ușile galeriei se vor închide pentru public, câștigătorul va beneficia de un tur privat al expoziției, alături de Christine Riding, directorul colecțiilor și al cercetării din cadrul National Gallery.

Vizitatorii vor putea admira peste 1.000 de opere de artă

Pe parcursul vizitei, aceștia vor putea admira peste 1.000 de opere de artă, care ilustrează evoluția picturii în tradiția vest-europeană între secolele XIII și XX, de la capodopere celebre la lucrări care nu au fost expuse anterior în Galeria Națională.

„Aceasta este prima dată când avem o oportunitate atât de interesantă de a regândi și reîmprospăta modul în care prezentăm una dintre cele mai mari colecții de artă din lume, sub același acoperiș”, a declarat Riding. „Vizitatorii noștri vor redescoperi unele dintre cele mai faimoase și emblematice opere de artă, alături de favorite personale și descoperiri recente”.

În dimineața următoare, câștigătorul va fi răsfățat cu un mic dejun, înainte de a avea ocazia să exploreze galeria în întregime, înainte de prima deschidere publică a aripii Sainsbury, programată pentru 10 mai, la ora 10:00.

Galeria Națională din Londra, ceamai amplă transformare din ultimii ani

Transformarea Galeriei Naționale este cea mai amplă din ultimii ani. Celebrările din acest an includ, de asemenea, deschiderea unei case pentru susținători, destinată membrilor și altor susținători, precum și a unui centru de învățare.

Galeria Națională are experiență în organizarea de evenimente nocturne. În ianuarie, a fost deschisă timp de 24 de ore pentru ultimul weekend al expoziției „Van Gogh”, care a atras peste 200.000 de vizitatori.

Aceasta a fost a doua oară în istoria sa când galeria a rămas deschisă peste noapte, prima dată fiind pentru "Leonardo da Vinci: Painter at the Court of Milan", în 2012.

Sir Gabriele Finaldi, directorul National Gallery, a afirmat: „Bicentenarul nostru oferă ocazia perfectă de a explora un nou mod de a povesti despre picturile incredibile din colecția noastră și de a include câteva surprize interesante.

Astfel, considerăm că este potrivit ca, prin intermediul acestei trageri la sorți, unul dintre vizitatorii noștri să aibă o primă privire asupra Galeriei Naționale și a aripii Sainsbury recent transformate, având aceste tablouri minunate la dispoziție doar pentru el, într-o noapte specială”.