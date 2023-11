Nebunia eco-woke. Tablou de Velázquez, vandalizat de Just Stop Oil

Tablou de Velázquez, vandalizat. Activiști ai mișcării Just Stop Oil au fost arestați după ce au spart geamul care acoperea un tablou al lui Diego Velázquez la National Gallery din Londra.

Pe lângă cei doi arestaţi, poliția din Londra a reținut zeci de alte persoane. Aceştia au fost învinuiţi că au blocat Whitehall, scrie The Guardian.

Tablou de Velázquez vandalizat. Cum au procedat activiștii

Doi activiști au țintit sticla de pe tabloul „The Rokeby Venus” Velázquez. Capodopera mai este cunoscută și ca „The Toilet of Venus”, „Venus at her Mirror”, „Venus and Cupid” sau „La Venus del espejo”), pictată aproximativ în 1648, de Diego Velazquez (1599-1660).

Activiştii Just Stop Oil au atacat cu ciocane de siguranță, înainte de a fi arestați sub suspiciunea de distrugere, relatează The Guardian.

Totodată, activiștii Just Stop Oil au blocat Whitehall. Poliția metropolitană, din Londra, a declarat că cel puțin 40 de activiști care „mărșăluiau lent” pe Whitehall au fost, de asemenea, reținuți.

Oamenii legii spun că drumul a fost eliberat după ce traficul a fost oprit pentru o scurtă perioadă de timp.

În timp ce unii activişti au vandalizat un tablou de Velázquez, alţii s-au întins pe carosabil.

Ei s-au aliniat pe trotuare de-a lungul Whitehall. Unii au fost plasați pe și în jurul Cenotafului de către poliție, potrivit protestatarilor și unui ofițer aflat la fața locului.

O protestatară încătușată la baza memorialului de război a declarat pentru PA Media: „Ne-au arestat în drum. Am fost târâte pe trotuar și apoi înapoi aici”.

Vandalism în numele protecției mediului

Activiştii Just Stop Oil a declarat că mai mult de 100 dintre susținătorii săi au închis Whitehall.

Au făcut-o pentru a cere să nu mai existe petrol și gaze noi.

Guvernul a dezvăluit planurile de a impune acordarea anuală de licențe pentru petrol și gaze în Marea Nordului.

S-a recurs la aceasta în încercarea de a reduce dependența de „regimurile străine ostile”.

Totuşi nu este clar de ce au ales anume un tablou de Velázquez pentru a atrage atenţia la problemele de mediu din Marea Nordului.



Diego Rodríguez de Silva y Velázquez s-a născut la 6 iunie 1599, în Sevilla, Spania, și a decedat la 6 august 1660, în Madrid, Spania.

Artistul este una dintre cele mai ilustre figuri ale picturii spaniole din secolul al XVII-lea.

Celebru pentru abordarea sa barocă, Velázquez s-a evidențiat în mod deosebit ca un maestru al portretului la curtea regelui Filip al IV-lea al Spaniei.

În paralel, geniul său a deschis noi perspective și a introdus un mod revoluționar de a capta frumusețea naturală.

Această inovație a influențat în mod semnificativ generația de impresioniști care au urmat, la sfârșitul secolului al XIX-lea, și a inspirat numeroase creații artistice care au perpetuat moștenirea lui Velázquez.