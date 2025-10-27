Gala Capital „Companii de Elită”! Lidl România a trecut de la retail la un reper economic

Anual, echipa Revistei Capital organizează Gala „Companii de Elită” cu scopul de a celebra performanțele unora dintre cele mai mari business-uri din România. Evenimentul a avut loc pe data de 23 octombrie, iar una dintre premiantele serii a fost Lidl România.

Pentru ridicarea Premiului „pentru leadership și performanță economică” a fost prezentă Ana Maria Beclea, PR Manager Golin România, partener de comunicare pentru Lidl România de peste 10 ani. „Suntem și mândri și onorați să lucrăm cu o echipă care face performanță în România, care reușește să transforme viziunea și ambiția în rezultate concrete, an de an. O echipă care investește constant în relația cu clienții săi, în parteneriatele solide, printre care ne numărăm și noi. Lidl România reușește să fie un catalizator, în esență, pentru economia României”, a declarat ea pe scena Premiilor Capital.

Anul 2024 a adus pentru Lidl România o creștere semnificativă a cifrei de afaceri și investiții consistente în modernizarea rețelei și a proceselor. Potrivit Olgăi Drăguinea, Director Național Financiar și Administrativ și membru în Board-ul companiei, anul trecut a fost „un an de creștere solidă” pentru Lidl România. Companiile din grup, Lidl Discount SRL, Lidl România SCS, Lidl România SRL și Lidl Imobiliare România Management SCS, au încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri consolidată de peste 24,6 miliarde de lei net, ceea ce reprezintă o creștere de 9% față de 2023. Rezultatele reflectă, în opinia sa, „munca întregii echipe, încrederea clienților și investițiile consistente de peste 800 de milioane de lei”, dar și angajamentul companiei de a oferi produse accesibile, „cu cel mai bun raport calitate-preț”, a subliniat ea în cadrul unui interviu pentru Revista Capital.

Un alt element pe care directorul financiar l-a menționat este contribuția Lidl la economia locală. „Suntem și vom continua să fim un catalizator pentru economia României”, a spus ea și spune apoi că retailerul a infuzat în 2024 circa 2,31 miliarde de euro în economia națională. Activitatea companiei susține aproximativ 90.000 de locuri de muncă, iar investițiile totale realizate în 2024, de 160 de milioane de euro, au reprezentat aproape 3% din totalul investițiilor străine directe din România.

Dacă pe partea financiară 2024 a fost un an favorabil, din punct de vedere al contextului economic și politic, perioada nu a fost lipsită de dificultăți. Olga Drăguinea a specificat că instabilitatea politică, impredictibilitatea fiscală și creșterea TVA-ului au pus presiune asupra sectorului de retail. „Indiferent de schimbări, prioritatea noastră a rămas respectarea promisiunii de a oferi cel mai bun raport calitate-preț clienților”, a explicat ea.

Pentru a proteja puterea de cumpărare a consumatorilor, Lidl a gestionat proactiv impactul majorării TVA asupra produselor de bază. Retailerul a menținut stabilitatea operațională într-un mediu dificil. Modelul de business bazat pe mărci proprii a permis companiei să mențină prețurile accesibile și să continue să ofere produse sustenabile și de calitate, chiar și în condiții de presiune inflaționistă, conform Olgăi Drăguinea.

Pentru următorii ani, Lidl România mizează pe o strategie de creștere sustenabilă și pe investiții în oameni. Reprezentanții companiei și-a propus ca până în 2030 să deschidă 200 de magazine noi și să susțină în continuare zeci de mii de locuri de muncă pe întreg lanțul de aprovizionare. Totodată, planurile vizează modernizarea rețelei existente, optimizarea logisticii și digitalizarea proceselor, cu accent pe soluții tehnologice pentru clienți, cum este aplicația Lidl Plus. „Pentru noi, viitorul nu este doar despre cifre, ci despre oameni și încredere”, subliniază Olga Drăguinea. Investițiile vor include și programe de dezvoltare pentru angajați, cu scopul de a crea un mediu stabil și motivant.

Directorul financiar spune apoi că promisiunea Lidl este aceea pe care o face zilnic clienților, angajaților și partenerilor: „Știi că merită”. Aceasta se traduce prin oferirea de calitate și sustenabilitate, prin parteneriate durabile și prin valoare adăugată pentru întreaga comunitate. „Ne dorim să aducem valoare reală oamenilor – sprijinind producătorii în afacerea lor, angajații în cariera lor și clienții în nevoile lor de zi cu zi”, explică Olga Drăguinea.

Revista Capital acordă premii pentru performanţele companiilor de elită din România care au avut rezultate remarcabile și care au contribuit la dezvoltarea economiei din țara noastră. Gala de premiere a avut ca scop recunoașterea performanței companiilor din mediul de business din România.

Reunește constant peste 150 de persoane și este o oportunitate pentru a întâlni cei mai importanți specialiști în domeniile lor de activitate și pentru a crea conexiuni relevante în industrii diverse. În cadrul Galei a fost lansat și proiectul special Capital Top 300 Companii – Ediția 2025.