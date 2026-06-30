Vremea extremă a provocat o adevărată tragedie în județul Ilfov, marți seara, unde vijeliile puternice au dus la decesul unei persoane. Un incident extrem de grav a avut loc în localitatea Găneasa, după ce un arbore de mari dimensiuni s-a prăbușit direct peste un autoturism aflat în deplasare. Din nefericire, impactul a fost fatal pentru ocupantul vehiculului.

Echipajele de urgență au fost alertate imediat și s-au deplasat la fața locului în încercarea de a salva persoana blocată în habitaclul mașinii distruse. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au oferit detalii despre gravitatea situației de la fața locului.

„Un copac s-a prăbuşit peste un autoturism aflat în mers. Din primele informaţii, există o victimă încarcerată. La sosirea forţelor de intervention, victima prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a anunţat ISUBIF.

Pentru gestionarea acestei situații critice și pentru extragerea persoanei decedate, autoritățile au mobilizat resurse considerabile. La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum și echipaje din cadrul Detașamentului Special de Salvatori.

Regiunea Ilfov s-a aflat sub o avertizare de cod portocaliu de furtuni și fenomene meteorologice violente în cursul serii de marți. Din cauza riscului major de fenomene extreme, populația din zonele vizate a primit mesaje de avertizare prin sistemul RO-ALERT, fiind sfătuită să se adăpostească și să evite deplasările inutile.

Din păcate, problemele provocate de instabilitatea atmosferică accentuată nu s-au limitat doar la județul Ilfov. Vijeliile și ploile torențiale au lovit cu putere și alte regiuni din partea de est a României, provocând pagube materiale semnificative în județele Brăila și Buzău.

În municipiul Brăila, rafalele puternice de vânt au smuls din rădăcini numeroși copaci, aceștia căzând peste autoturismele parcate și afectând grav rețelele de distribuție a energiei electrice. Pompierii din cadrul ISU Brăila au fost solicitați să intervină de urgență pe mai multe artere din oraș, dar și pe Șoseaua de Centură, în zona Grădinii Zoologice, pentru eliberarea drumurilor și îndepărtarea pericolelor.

Efectele furtunii au fost vizibile și în localitatea Chiscani, unde un incident deosebit de periculos a avut loc după ce un arbore s-a prăbușit peste o conductă de transport al gazelor naturale. Autoritățile au alertat imediat operatorul rețelei de distribuție pentru a interveni în vederea remedierii rapide a avariei și pentru a preveni o eventuală explozie.

Probleme majore de trafic au fost înregistrate și în județul Buzău. O ploaie torențială care s-a revărsat timp de aproximativ o oră a provocat scurgeri de pe versanți, aducând cantități mari de pământ, pietriș și aluviuni direct pe carosabilul drumului național DN 10.

„Pe DN 10, în zona localităţilor Colţu Pietrei, Musceluşa şi Siriu, o ploaie torenţială care a durat aproximativ o oră a adus pietriş şi pământ pe partea carosabilă, iar circulaţia se desfăşoară cu dificultate. Echipele DRDP Buzău sunt în teren şi acţionează pentru curăţarea carosabilului şi redarea circulaţiei în condiţii de siguranţă”, au transmis reprezentanții DRDP Buzău.

Având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile și prezența utilajelor de intervenție pe șosele, drumarii și polițiștii rutieri le solicită șoferilor o atenție sporită în trafic. Reprezentanții de la drumuri recomandă reducerea semnificativă a vitezei în zonele afectate, respectarea strictă a indicațiilor personalului aflat în teren și evitarea staționării sau parcării pe marginea drumurilor în perioadele de manifestare a furtunilor.