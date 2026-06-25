Constructorul Retter a anunțat, pe 25 iunie 2026, că sectorul Lotului 1 al A0 Nord dintre DN1A și DN1 va fi finalizat înainte de termenul contractual. Circulația pe acest tronson al Autostrăzii Bucureștiului ar urma să fie deschisă la finalul lunii august sau la începutul lunii septembrie, în condițiile în care pe șantier lucrează zilnic sute de muncitori și utilaje.

Lotul 1 al A0 Nord, pe sectorul dintre DN1A și DN1, va fi gata mai devreme decât termenul prevăzut în contract, potrivit constructorului Retter. Astfel, la finele lunii august sau la începutul lunii septembrie, șoferii ar putea circula pe autostradă între DN1A și DN1.

Pe primul tronson al A0 Nord, între Corbeanca și Dragomirești, șantierul a ajuns la un stadiu fizic de 50%. Mobilizarea este ridicată, cu peste 700 de muncitori și aproape 300 de utilaje care lucrează zilnic pentru recuperarea întârzierilor din ultimele luni și pentru finalizarea lucrărilor în acest an.

"Așa cum arată mobilizarea din șantier și ritmul în creștere al lucrărilor, cu o mențiune că pe sectorul Chitila – Dragomirești e nevoie de un impuls suplimentar la umpluturi, suntem optimiști că până la finalul anului vom putea deschide integral circulația pe acest tronson", mai este transmis.

Anterior, peste 760 de muncitori și 363 de utilaje au fost mobilizate pe Lotul 1 al A0 Nord – Autostrada Bucureștiului de constructorul român Retter. Antreprenorul lucrează pe întregul amplasament atât la partea de drum, cât și la structurile existente pe acest lot.

La pasajul peste CF101 București – Pitești și DN7, cu o lungime de 733 de metri, au fost ridicate pe poziție 12 grinzi prefabricate din beton, din totalul de 46.

Pentru pasajul peste râul Colentina, CF 300 București – Ploiești și CF Mogoșoaia – Buftea, care are 17 deschideri și o lungime de 650 de metri, urmează să înceapă lucrările de ridicare a 24 de grinzi de tip mixt metal și 84 de grinzi precomprimate din beton, atât peste calea ferată, cât și între acestea. Continuă armarea plăcii de suprabetonare și a început turnarea betonului pe primele tronsoane.

În ultima etapă, vor fi montate grinzile și pentru pasajele peste autostradă care fac legătura cu drumurile locale.

Pe șantier continuă lucrările pentru realizarea stratului de formă, a stratului din agregate stabilizate cu liant și a fundației din balast.

Între DN1 și DN1A au fost finalizate lucrările de terasamente și se lucrează la structura rutieră. Între DN1A și DN7 sunt în curs de finalizare lucrările de terasamente, ajunse la 85%, iar între DN7 și A3 se lucrează la terasamente, unde stadiul este de 60%.

Au fost finalizate lucrările de excavare pentru bazinele de retenție. Totodată, sunt în curs de finalizare lucrările de relocare a utilităților publice, a început instalarea stâlpilor de iluminat public pe zona mediană a autostrăzii și continuă lucrările aferente parcării de scurtă durată de la kilometrul 14+500.

Traseul Lotului 1 Nord se află între A1 și DN1, de la Dragomirești la Corbeanca, și are o lungime de 17,5 kilometri. Amplasamentul lucrărilor este situat pe teritoriul județului Ilfov, pe raza localităților Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca, dar și pe teritoriul județului Giurgiu, pe raza localităților Joița și Săbăreni.

"Menținem presiunea și sprijinul pe și pentru constructor, în așa fel încât, acest lot, se se dea în trafic până la sfârșitul acestui an", este transmis.

Lotul va fi dat în trafic în două etape. Tronsonul cuprins între DN1 și DN1A, executat de Retter, ar urma să fie deschis în prima parte a anului, înainte de termenul contractual. Tronsonul cuprins între DN1A, DN7 și A1, realizat de Pizzarotti, este programat pentru toamnă, în termenul contractual.

Segmentul Sud al Autostrăzii A0 este împărțit în trei loturi, pentru care câștigătorii licitațiilor au fost anunțați în aprilie-mai 2019.

Lotul 1, între A2 și CF902 Jilava, are 16,9 kilometri. Contractul a fost câștigat de Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AȘ, pentru suma de 830.679.662,15 lei fără TVA, și a fost semnat în august 2019.

Lotul 2, între CF902 Jilava și DN6, are 16,3 kilometri. Contractul a fost atribuit tot companiei Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AȘ, la valoarea de 750.849.942,12 lei fără TVA.

Lotul 3, între DN6 și A1, are 17,97 kilometri. Contractul, în valoare de 853.422.022,52 lei fără TVA, a fost câștigat de asocierea Aktor SA – Euro Construct Trading SRL, cu un termen de execuție de 42 de luni. Ulterior, contractul a fost preluat integral de Aktor SA.

Segmentul Nord al Autostrăzii A0 este format din patru loturi. Lotul 1, între DJ601 și DN1, la Corbeanca, are 17,5 kilometri și este în execuție. Contractul a fost câștigat de Impresa – Pizzarotti – Retter Project Management, la prețul de 815,08 milioane de lei fără TVA. Durata prevăzută este de 12 luni pentru proiectare și 22 de luni pentru construcție, iar contractul a fost semnat în septembrie 2023.

Lotul 2, între DN1, la Corbeanca, și DN2, la Afumați, are 19 kilometri și se află în execuție. Contractul a fost câștigat de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, la prețul de 831.920.653,34 lei fără TVA. Durata de proiectare este de 12 luni, iar durata de construcție de 22 de luni. Contractul a fost semnat în mai 2021, iar 9,5 kilometri, între DN1 și A3, au fost deschiși în noiembrie 2023.

Lotul 3, între DN2, la Afumați, și DN3, la Cernica, are 8,6 kilometri și este în execuție. Constructorul a fost selectat în noiembrie 2022: China Civil Engineering Construction Corporation. Prețul contractului este de 397.996.117,63 lei fără TVA, durata de proiectare este de 12 luni, iar durata de execuție de 18 luni. Contractul a fost semnat în martie 2023.

Lotul 4, între DN3, la Cernica, și A2, are 4,47 kilometri. Contractul a fost câștigat de asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL, la prețul de 312,6 milioane de lei fără TVA. Durata de proiectare este de 12 luni, iar durata de execuție de 18 luni. Contractul a fost semnat în august 2020.