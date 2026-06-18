Șoferii care fac zilnic naveta pe DN1, între Brașov și Sibiu, ar putea scăpa într-un viitor apropiat de blocajele care paralizează traficul de decenii. Joi, 18 iunie, a fost emis Acordul de Mediu pentru Autostrada Brașov–Făgăraș, un proiect cu un istoric zbuciumat: scos la licitație după zece ani în care a zăcut uitat, reblocat ulterior într-un conflict juridic între două companii de stat, CNAIR și CNIR, și acum, în sfârșit, avansat la un pas concret față de construcție.

Pistol a precizat că pe traseu vor fi realizate trei noduri rutiere, amplasate la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. „Tot pe traseul autostrăzii Brașov–Făgăraș au mai fost prevăzute 49 de poduri, pasaje și viaducte. De asemenea, vor fi realizate un spațiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, precum și un Centru de Întreținere și Coordonare. Vor fi realizate și 3 structuri de tip cut and cover / galerie acoperită, cu o lungime cumulată de aproximativ 800 de metri, care vor avea și rol de ecoducte", a transmis Pistol pe Facebook.

Documentația aferentă Studiului de Fezabilitate va fi înaintată către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru analizare și avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic. În etapa următoare, documentația va parcurge și Consiliul Interministerial, iar ulterior va fi supusă aprobării Guvernului pentru indicatorii tehnico-economici.

Construcția Autostrăzii Brașov–Făgăraș se ridică la o valoare totală de 7,74 miliarde de lei fără TVA. „Autostrada este unul dintre puținele proiecte care trec testul rentabilității, cu o rată internă de rentabilitate de 13,10%, ceea ce justifică lansarea directă a licitației pentru execuția lucrărilor în baza unui contract de tip FIDIC Roșu”, a explicat Pistol.

Autostrada Brașov–Făgăraș face parte din viitoarea autostradă A13, care va lega Sibiul de Brașov și de Bacău. Proiectul a avut un drum anevoios până la acest punct. Contractul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic a fost semnat în vara anului 2021 cu asocierea Search Corporation–Protelco–Like Consulting–Mega Muhendislik Musavirlik, pentru suma de 18,17 milioane de lei.

Proiectantul Search Corporation a predat studiul de fezabilitate la finalul anului 2025, iar la începutul anului 2026 documentul se afla în analiză la CNAIR. Pe 21 mai 2026, CNAIR a avizat studiul de fezabilitate în cadrul ședinței Consiliului Tehnico-Economic. Obținerea Acordului de Mediu, anunțată joi, reprezintă un nou pas în pregătirea proiectului pentru faza de construcție.