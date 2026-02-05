Restricții de circulație pe DN1 în pasajul Băneasa pentru lucrări la echipamentele de monitorizare

Traficul rutier pe una dintre cele mai aglomerate artere de intrare și ieșire din Capitală va fi restricționat în următoarele nopți, ca urmare a unor lucrări anunțate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Autoritățile au transmis că intervențiile vor avea loc pe Șoseaua București – Ploiești (DN1), în zona Pasajului Băneasa, unde urmează să fie demontate echipamentele existente de monitorizare.

Măsura este temporară și va afecta circulația pe banda 1, pe ambele sensuri de deplasare, în intervale orare stabilite pentru a reduce impactul asupra traficului zilnic.

Potrivit anunțului oficial transmis de CNAIR, lucrările sunt programate în nopțile de 6 spre 7 februarie 2026 și 7 spre 8 februarie 2026. Intervențiile sunt necesare pentru demontarea unor echipamente de monitorizare amplasate în interiorul Pasajului Băneasa, infrastructură rutieră esențială pentru traficul dintre București și zona de nord a Capitalei, dar și pentru legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Reprezentanții companiei au precizat că lucrările vor fi efectuate etapizat, astfel încât să fie afectată doar o bandă de circulație pe fiecare sens, în zile diferite.

Conform programului stabilit de CNAIR, în data de 6 februarie 2026, circulația rutieră va fi închisă pe banda 1 în Pasajul Băneasa, pe sensul de mers către București. Ulterior, în data de 7 februarie 2026, restricția va fi aplicată pe banda 1, însă pe sensul opus, către Otopeni.

Autoritățile au stabilit ca lucrările să fie desfășurate în intervalul orar 23:00 – 04:00, perioadă în care valorile de trafic sunt, în mod obișnuit, mai reduse. CNAIR a transmis că restricțiile vor intra în vigoare la ora 23:00 și vor fi ridicate în jurul orei 04:00, în funcție de evoluția lucrărilor.

Reprezentanții companiei au explicat că programarea intervențiilor pe timpul nopții urmărește limitarea blocajelor rutiere și reducerea disconfortului pentru șoferii care tranzitează zilnic DN1, una dintre cele mai circulate artere din România.

Pasajul Băneasa reprezintă un punct strategic al infrastructurii rutiere din București, fiind utilizat atât de traficul local, cât și de cel de tranzit, inclusiv pentru accesul către Aeroportul Otopeni. Din acest motiv, orice restricție aplicată în zonă poate influența semnificativ fluxul de vehicule, în special în orele de vârf.

CNAIR a precizat că restricțiile sunt impuse pentru demontarea unor echipamente de monitorizare instalate anterior în Pasajul Băneasa. Aceste dispozitive sunt utilizate, de regulă, pentru supravegherea traficului, monitorizarea condițiilor de circulație sau colectarea datelor tehnice privind infrastructura rutieră.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre tipul echipamentelor care vor fi demontate sau despre eventuale lucrări viitoare care ar putea fi realizate în zonă. În mod obișnuit, astfel de intervenții sunt realizate pentru modernizarea sistemelor existente sau pentru instalarea unor noi tehnologii de monitorizare.

Lucrările fac parte din activitățile curente de mentenanță și modernizare a infrastructurii rutiere administrate de CNAIR, instituție responsabilă pentru gestionarea rețelei de drumuri naționale și autostrăzi din România.

Șoseaua București – Ploiești, cunoscută sub denumirea DN1, reprezintă una dintre cele mai circulate rute din țară, fiind principala legătură între Capitală și zona de nord, dar și cu Valea Prahovei. Traficul intens din această zonă este generat atât de navetiști, cât și de transportul comercial și de fluxul turistic.

În ultimii ani, autoritățile au implementat mai multe măsuri pentru fluidizarea traficului pe DN1, inclusiv modernizări ale infrastructurii și instalarea unor sisteme de monitorizare. Cu toate acestea, DN1 rămâne un punct sensibil al rețelei rutiere, unde orice restricție poate genera întârzieri semnificative.

Reprezentanții CNAIR au recomandat șoferilor să circule cu prudență în zona lucrărilor și să respecte semnalizarea temporară instalată pe durata restricțiilor. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să ia în calcul eventuale rute alternative sau să își planifice deplasările ținând cont de intervalele orare în care vor fi aplicate restricțiile.