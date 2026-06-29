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Alertă în Alba. Doi urși au intrat în curtea unei gospodării și s-au urcat într-un copac

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Alertă în Alba. Doi urși au intrat în curtea unei gospodării și s-au urcat într-un copacSursa foto: Facebook/Observatorul de urși
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Din cuprinsul articolului

Momente de panică în comuna Șugag, județul Alba, după ce doi pui de urs au intrat în curtea unei gospodării și s-au urcat într-un copac, potrivit pompierilor. Deși animalele au fost îndepărtate fără incidente, localnicii se tem că incidentul s-ar putea repeta.

Alertă în Alba. Doi urși au intrat în curtea unei gospodării și s-au urcat într-un copac

Intervenția a avut loc după ce mai mulți localnici au anunțat prin apel la 112 că un urs a fost văzut în localitate. În urma sesizării, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care i-au avertizat pe locuitori să evite zona și să nu încerce să se apropie de animal.

Ajunși la fața locului, jandarmii au constatat că era vorba despre doi pui de urs, care se refugiaseră într-un pom din curtea unei gospodării.

Tot mai multe incidente în zonă

Pentru îndepărtarea animalelor, echipajul a folosit semnale acustice și petarde, reușind să le determine să se întoarcă în pădure.

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Nu este primul incident de acest fel în comuna Șugag. În ultima perioadă, localnicii au solicitat în repetate rânduri sprijinul autorităților după ce urși au fost observați în apropierea locuințelor sau au intrat în localitate în căutare de hrană.

Cum procedezi dacă vezi un urs în apropierea locuinței

În ultimii ani, prezența urșilor în apropierea locuințelor a devenit tot mai frecventă în România. Tot mai multe cazuri sunt raportate în localități din zonele de deal și de munte, unde animalele sălbatice coboară în căutarea hranei și ajung în curți, grădini sau pe străzile satelor și orașelor.

România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni din Europa. Potrivit unui studiu genetic realizat la nivel național, pe baza a peste 24.000 de probe colectate din 25 de județe, în țară trăiesc între 10.419 și 12.770 de exemplare. Ministerul Mediului estimează însă că un efectiv de aproximativ 4.000 de urși ar fi suficient pentru menținerea echilibrului ecosistemelor.

Greșeala care îți poate pune viața în pericol

Dacă observi un urs în curte sau în apropierea blocului în care locuiești, cea mai importantă măsură este să te adăpostești imediat într-un loc sigur, de preferat în interiorul locuinței. Închide și asigură toate ușile și ferestrele, pentru a elimina orice posibilitate de contact cu animalul.

Copiii și animalele de companie trebuie aduși de urgență în casă, iar accesul în exterior trebuie evitat până la plecarea ursului sau până la intervenția autorităților.

În cazul în care te afli deja afară, păstrează-ți calmul și retrage-te încet spre o zonă sigură, fără să alergi sau să faci gesturi bruște care ar putea provoca animalul. Specialiștii recomandă, în anumite situații, producerea unor zgomote puternice, precum lovirea unor obiecte metalice sau strigăte, pentru a determina ursul să se îndepărteze. Dacă dispui de un spray special împotriva animalelor sălbatice, acesta trebuie utilizat doar în cazul unui pericol iminent.

În toate situațiile, autoritățile recomandă apelarea de urgență la 112 și evitarea oricărei încercări de a fotografia, filma sau alunga ursul pe cont propriu.

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