Curtea Constituțională a României (CCR) a validat actul normativ prin care s-a decis dublarea cotelor de recoltare pentru populația de urs brun de pe teritoriul țării. Anunțul a fost făcut pe Faceebook de ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, care a subliniat că noile reglementări sunt în deplină concordanță cu Legea Fundamentală.

Oficialul a explicat că această hotărâre oferă autorităților pârghiile necesare pentru a gestiona mai eficient situația urșilor, o problemă intens dezbătută în spațiul public în ultimii ani.

Pe lângă decizia magistraților constituționali, ministrul a menționat și concluziile unei întrevederi recente pe care a avut-o în capitala Belgiei cu oficialii europeni. Comisia Europeană recunoaște dreptul autorităților de la București de a acționa în această speță.

„Curtea Constituţională a confirmat astăzi că legea prin care am dublat cota de recoltare în cazul populaţiei de urs brun respectă Constituţia. În acelaşi timp, în cadrul întâlnirii avute ieri la Bruxelles, comisarul european pentru mediu mi-a transmis că România, în calitate de stat membru, are dreptul să ia măsuri active de gestionare a populaţiei de urşi”, a scris Tanczos pe pagina sa de Facebook.

Reprezentantul Guvernului a ținut să precizeze că modificările legislative nu au fost adoptate la întâmplare, ci au la bază studii clare și date concrete referitoare la evoluția speciei. Măsurile adoptate sunt considerate proporționale în raport cu riscurile existente.

„Am spus de la bun început că intervenţia prevăzută prin lege este proporţională şi respectă prevederile privind protecţia speciei. Aceasta prevede cote de prevenţie şi intervenţie, stabilite pe baza rezultatelor evaluării genetice a populaţiei de urs brun, finalizate anul trecut, cu scopul de a stopa suprapopularea urşilor şi de a proteja viaţa oamenilor şi activităţile agricole”, a subliniat oficialul.

Deși decizia CCR clarifică situația juridică, Tanczos Barna s-a arătat nemulțumit de timpul pierdut până la emiterea acestei hotărâri, menționând că punerea în aplicare a legii a fost stopată temporar în mod inutil.

„Din păcate, am pierdut două luni în care aceste măsuri puteau fi aplicate. Fondurile de vânătoare au acum obligaţia să le pună în practică imediat cu responsabilitate”, a punctat Tanczos.

Conform strategiei promovate de formațiunea politică din care face parte, gestionarea activă a populației de carnivore mari rămâne o prioritate pentru siguranța comunităților locale. UDMR a promovat constant în perioada anterioară măsuri care includ asistență pentru fermieri și intervenții rapide în caz de urgență majoră.

„Continuăm aceste demersuri atât la nivel naţional, cât şi la nivel european, unde am cerut reguli de gestionare mai flexibile pentru statele membre în care specia se află într-o stare de conservare favorabilă”, a mai scris Tanczos Barna pe pagina sa de socializare.