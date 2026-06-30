Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament care vizează înființarea serviciului de ridicare și depozitare a autovehiculelor staționate neregulamentar. Decizia vine în contextul în care traficul din Capitală este blocat frecvent de vehicule abandonate sau lăsate pe spațiul public în zone nepermise.

Reprezentanții Primăriei Capitalei subliniază că măsura este absolut necesară, în condițiile în care centrul orașului s-a transformat "într-un imens depozit" de mașini, multe dintre ele staționate neregulamentar sau chiar abandonate.

Până în prezent, legislația limita acțiunile autorităților locale, însă noul regulament extinde competențele de intervenție în zonele critice ale orașului.

„Până acum, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti nu putea interveni în aceste situaţii. Putea da doar amenzi! Zona de intervenţie cuprinde arterele cu cel mai intens trafic din Bucureşti, dar şi cu un număr mare de maşini abandonate şi lăsate la întâmplare”, transmite PMB, pe pagina sa de Facebook.

Noul serviciu va acționa cu prioritate în perimetrul central al Bucureștiului. Zona de intervenție stabilită prin proiect este delimitată de Bulevardul Iancu de Hunedoara, Şoseaua Ştefan cel Mare, Şoseaua Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Bulevardul Gheorghe Şincai, Calea Şerban Vodă, Şoseaua Viilor, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Şoseaua Panduri, Bulevardul Geniului, Şoseaua Grozăveşti, Pasajul Basarab, Şoseaua Nicolae Titulescu și Piaţa Victoriei.

Pentru restul teritoriului administrativ al Capitalei, acest serviciu este acoperit de primăriile de sector, care au propriile regulamente și echipe de intervenție. Cu toate acestea, municipalitatea reamintește că alternative există, menționând că, de la începutul anului, în zona centrală au fost amenajate 2.700 de locuri de parcare, astfel încât numărul total se ridică la 48.000.

Activitatea logistică nu va fi externalizată către firme private, ci va rămâne în portofoliul administrativ al municipalității, prin intermediul unei entități deja existente.

„Serviciul de ridicare şi depozitare a vehiculelor parcate ilegal va fi gestionat de Compania Municipală Parking Bucureşti. Am luat această decizie pentru că ei deja se ocupă de parcările publice ale PMB şi au deja infrastructura necesară. În plus, aşa putem controla tarifele şi modul de funcţionare. Banii obţinuţi din tarifele de ridicare, transportare şi depozitare vor fi utilizaţi pentru noi parcări şi modernizarea celor deja existente, pentru construirea de Park&Ride şi pentru investiţii în digitalizarea operaţiunilor”, precizează PMB.

Automobilele ridicate de pe străzi vor fi transportate într-un spațiu special amenajat, care va fi stabilit în perioada următoare și care va funcționa cu un program non-stop. Proprietarii își vor putea recupera bunurile doar pe baza actului de identitate și a certificatului de înmatriculare sau a unui document similar, după ce vor achita integral taxele penalizatoare.

Regulamentul prevede și termene stricte pentru mașinile care nu sunt revendicate la timp de către proprietari, dar și o portiță de scăpare pentru cei care revin la vehicul înainte ca platforma să plece.

„Perioada maximă de depozitare a vehiculelor este de maximum şase luni. După, va fi predată poliţiei locale de sector, care va aplica procedura pentru maşini abandonate. Maşina nu va fi ridicată şi transportată la depozit dacă sunteţi la faţa locului când vine echipa să o ia. Plătiţi doar deplasarea echipei de ridicare”, au mai anunțat oficialii.

Pe lângă regulamentul de funcționare, consilierii generali au aprobat majorarea substanțială a tarifelor aplicate. Astfel, taxa pentru ridicarea vehiculelor cu o greutate de până la cinci tone crește de la 200 de lei la 400 de lei. În cazul vehiculelor grele, cu masa totală de peste cinci tone, tariful de ridicare ajunge la 540 de lei.

Costurile finale pe care un șofer le are de achitat cresc semnificativ dacă se adaugă transportul și depozitarea. Transportul mașinilor mai ușoare de cinci tone va costa 300 de lei, față de 150 de lei în trecut, iar pentru cele mai grele taxa ajunge la 400 de lei, de la 200 de lei. Gazduirea în spațiul specializat pentru primele 24 de ore va fi taxată fix cu suma de 300 de lei.

Calculul total arată că un șofer cu o mașină standard, de până în cinci tone, va trebui să scoată din buzunar suma de 1.000 de lei, dacă alege să își recupereze automobilul în primele 24 de ore de la ridicare. Dacă intervalul este depășit, se adaugă o taxă de depozitare ulterioară de 150 de lei pentru fiecare zi de întârziere.

În situația în care proprietarul oprește procedura de ridicare la fața locului, se aplică o taxă fixă de 400 de lei, care acoperă doar logistica de ridicare, fără componentele de transport și depozitare. De asemenea, pentru epavele și vehiculele declarate abandonate a fost instituit un tarif special de depozitare de 150 de lei.

Măsurile drastice nu se aplică la întâmplare, ci vizează situații clare de încălcare a legii. Acestea includ vehiculele staționate neregulamentar pe drumurile publice, mașinile care ocupă ilegal locurile rezervate persoanelor cu dizabilități, precum și vehiculele lăsate pe domeniul public, în alte spații decât șoseaua.

Decizia tehnică de ridicare nu poate fi luată de angajații companiei de parking, ci rămâne exclusiv în sarcina autorităților statului. Dispunerea măsurii tehnico-administrative de ridicare se face de către poliţişti rutieri din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi de către poliţişti locali.

Conform hotărârii adoptate de CGMB, Primăria Capitalei organizează şi asigură funcţionarea Dispeceratului Operativ al Poliţiei Locale şi stabileşte standarde obligatorii de intervenție valabile la nivelul întregului municipiu.