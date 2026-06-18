Fundația Culturală Phoenix câștigă parțial procesul cu ANAF

Fundația Culturală Phoenix, înființată în 1996 de Paul Nancă, a obținut o victorie parțială în litigiul fiscal de lungă durată cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Dosarul, care a parcurs mai multe cicluri procesuale începând din 2017, a ajuns din nou pe rolul Curții de Apel București – Secția a IX-a Contencios Administrativ și Fiscal. La termenul din 9 iunie 2026, instanța a pronunțat următoarea soluție:

„Admite în parte cererea. Anulează în parte decizia de impunere seria F-S5 nr. 50/27.09.2017 şi actele subsecvente emise în baza acesteia, cu privire la suma de 288.531 lei, reprezentând TVA stabilit suplimentar. Cu drept de a formula recurs în termen de 15 zile de la comunicare.”

Fundația Culturală Phoenix a fost înființată cu scopul descoperirii, pregătirii și promovării talentelor autohtone. Paul Nancă, fondatorul acesteia, a contribuit la lansarea unor artiști precum Mircea Rusu, Narcisa Suciu, Paula Seling, Ada Milea, Analia Selis, Adriana, Andreea Moldovan, Cornelia Tihon și Sânziana.

De asemenea, fundația a adus în România artiști internaționali de talie mondială, printre care Joan Baez, Patricia Kaas, Al Bano, Boney M, Faithless, Megadeth, Uriah Heep, Jean-Michel Jarre și Suzanne Vega.

În perioada 30 august 2016 – 14 septembrie 2017, Administrația Sectorului 5 a Finanțelor Publice a efectuat o inspecție fiscală la fundație. În urma controlului, prin Raportul de inspecție nr. F-S5 43/27.09.2017 și Decizia de impunere nr. F-S5 50/27.09.2017, ANAF a stabilit o obligație suplimentară de plată în cuantum de 3.182.242 lei.

Fundația a contestat atât raportul, cât și decizia de impunere, considerând că veniturile obținute din activități culturale au fost incorect reîncadrate ca venituri economice. După mai multe runde procesuale, inclusiv două trimiteri la rejudecare de la Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Apel București a admis parțial cererea Fundației Phoenix, anulând obligația fiscală suplimentară de 288.531 lei reprezentând TVA.

Dosarul rămâne deschis, ANAF având posibilitatea de a formula recurs.