Monden Fuego zice că nu-i pasă de cei ce-l invidiază







Artistul Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a declarat că nu acordă importanță invidiilor venite din partea altora. Acesta susține că preferă să se mențină deasupra acestor reacții negative și să nu le permită să-l afecteze.

În loc să răspundă cu aceeași monedă, artistul alege să reacționeze în spiritul valorilor care i-au fost insuflate: respect, empatie și bun simț.

„Nu m-au interesat niciodată invidiile altora. Mă poziționez deasupra lor, încerc să fac cumva să nu mă afecteze și desigur, să nu răspund cu aceeași monedă, ci mai degrabă așa cum am fost eu educat, cu bun simț și empatie”, a transmis Paul Surugiu-Fuego.

Fuego a declarat că, de-a lungul timpului, a oferit ajutor direct unor persoane care l-au criticat sau l-au vorbit de rău, inclusiv unor colegi de breaslă. Potrivit acestuia, este vorba despre oameni în care a avut încredere și cărora le-a oferit sprijin sincer, investind o parte importantă din sufletul său.

„Sunt multe situații în care i-am ajutat, la propriu, direct, pe cei care m-au vorbit, m-au rănit sau m-au hulit pe la spate, chiar colegi de-ai mei, oameni în care, la un moment dat am crezut și cărora mi-am încredințat o bucată bună de suflet”, a explicat Fuego.

Artistul vorbește despre valorile care îi ghidează comportamentul, menționând că a ales să se distanțeze de atitudinile negative, precum jignirile sau duplicitatea. El a explicat că a lucrat asupra propriei atitudini interioare pentru a demonstra, fără intenția de a impresiona, că nu se regăsește în cercurile dominate de cei „mici, care jignesc”.

De asemenea, a precizat că a învățat să nu se lase afectat de atacuri și să răspundă cu calm, chiar și în situații tensionate în care ar avea motive să reacționeze „vehement”.

„M-am educat interior în așa fel încât să le arăt tuturor, fără scop demonstrativ, doar pentru cei care înțeleg, că eu nu fac parte din lumea celor mici, care jignesc, care râd în față și înjunghie pe la spate. Mi-am impus mie să nu sufăr, să întorc și celălalt obraz, chiar și atunci când poate că aș riposta în cel mai vehement mod. Vă iubesc!”, este mesajul artistului postat pe contul său de socializare.