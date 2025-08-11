Monden Fuego, mesaj emoționant în amintirea actriței Tamara Buciuceanu Botez: Mi-e dor de ea







Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a transmis un mesaj plin de emoție, în memoria actriței Tamara Buciuceanu Botez, în ziua în care ar fi împlinit 96 de ani. Artistul a vorbit cu nostalgie despre ultima întâlnire cu marea actriță, care a avut loc în 2019, atunci când a fost sărbătorită la împlinirea vârstei de 90 de ani.

Fuego a povestit că obișnuia să îi ducă plăcinte basarabene, flori și daruri, petrecând împreună ore în care discutau cu drag: „Astăzi ar fi fost ziua ei. Ar fi împlinit 96 de ani și aș fi mers la ea, așa cum o făceam de fiecare dată, cu daruri și bucurie”.

Tamara Buciuceanu Botez, considerată una dintre cele mai mari și importante figuri ale teatrului și cinematografiei românești, este evocată de artistul Fuego drept o prezență inconfundabilă în peisajul cultural autohton, subliniind contribuția remarcabilă a actriței, pe care o descrie drept „o personalitate unică”, cu o carieră dedicată scenei și o moștenire artistică de neînlocuit.

Fuego evidențiază autenticitatea și valoarea profesională a Tamarei Buciuceanu Botez. În opinia sa, marea actriță va rămâne un reper incontestabil în cultura românească.

Fuego a accentuat importanța recunoașterii valorilor autentice ale teatrului românesc, amintind cu respect de contribuția artistei la patrimoniul cultural.

„Ce actriță, ce fenomen al scenei românești, cu valențe impresionante, cu umor spectaculos, voce, mimică și improvizație, dar și cu o capacitate impresionantă de a ține audiența în mână”,a mai scris Fuego.

Potrivit artistului, Tamara Buciuceanu Botez nu a urmărit gloria, ci a ales să-și dedice întreaga pricepere scenei, lăsând în urmă o moștenire artistică greu de egalat.

„Mi-e dor de ea!”, a transmis Fuego, amintind urmăritorilor săi că este frumos să ne amintim de acești mari actori și să-i prețuim. El a încheiat mesajul cu un apel simplu și sincer: „Iubiți-o!”, a scris artistul pe social media.