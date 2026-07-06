Mexicul a cunoscut multe povești de dragoste, normale dar și clandestine. Una dintre cele mai palpitante a fost aceea dintre Leiba Davidovici Bronstein (Lev Troțki) și pictoriția Frida Kahlo. Misterioasa relație clandestină a avut loc în Casa Azul, una din cele mai cunoscute locații culturale, astăzi în Mexic.

Pictorița Frida Kahlo, se născuse la 6 iulie 1907, la Coyocayan, Ciudad de Mexico. Totuși, multă vreme s-a considerat mai tânără. Și-a declarat data nașterii pe 7 iulie 1910. Nu a făcut-o dintr-un spirit de cochetărie. A vrut să se identifice cu Revoluția Mexicană care începuse la această dată. Soțul ei, pictorul Diego Rivera se născuse la 8 decembrie 1886, la Guanajuato. Ca si Frida, era un comunist înfocat.

Amantul Friedei, Lev Troțki (alternativ Leon Troțki în literatura occidentală) se născuse la 7 noiembrie 1879 la Bereslavka, în actuala Ucraina, atunci în Imperiul Rus. Troțki și Frieda erau bogați, numai că el s-a dedicat marxismului și revoluției mondiale trecând printr-o fază de narodnicism, iar ea s-a dedicat picturii.

Pictorița Frida Kahlo trăiește excentric. Învinge poliomielita. Deși are un picior mai slab decât celălalt, poartă rochii vaporoase. Fface furori printre bărbați și femei.

Deși nu și-a ascuns vreodată bisexualitatea, la 22 de ani în 1929, se mărită cu pictorul Diego Rivera, care avea 43 de ani. El era un afemeiat notoriu.

În 1925, Frida fusese victimă a unui accident între un tranvai și un troleibuz, fiind practic aproape strivită. A stat în exoschelet metalic și a suferit peste 3o de operații, reușind să se pună pe picioare. Rezistă durerilor atroce luând calmante puternice și obișnuind să consume alcool.

Lev Troțki va fi exilat de Iosif Vissarionovici Stalin, liderul comunist sovietic în anii 20, mai întâi în URSS, departe de Moscova, apoi va fi expulzat. Va trece prin Franța, Norvegia, însoțit de a doua soție, Natalia Sedova și de copiii lor. Ajunge prin mijlocirea pictorului Diego Rivera în Mexic și e găzduit în casa Friedei, Casa Azul din Ciudad de Mexico, în cartierul Coyoacan în 1937.

Revoluționarul și doctrinarul Lev Trotki are o aventură cu pictorița Frida Kahlo în prima parte a anului 1937. Idila este descoperită. În 1938, Troțki și Natalia se mută în altă reședință nu departe de Casa Azul.

Pictorii Diego și Frida vor divorța în noiembrie 1939. Amândoi devin brusc staliniști convinși. Aceasta a fost o explicație despre cum a reușit Stalin să îi dea de urmă lui Troțki în Mexic, încercând de mai multe ori asasinarea lui.

Troțki va fi asasinat la 21 august 1940 de către marxistul Ramon Mercader. Frida este arestată ca suspect, dar eliberată. Se va recăsători în decembrie 1940 cu Diego Rivera. Ea va muri la 13 iulie 1954. A pictat în fiecare zi, dar n-a renunțat la calmantele puternice. La sfatul fostului ei amant, încetase să mai consume alcool. Se pare că o supradoză de calmante i-a fost fatală.

Pictorul Diego Rivera a murit la 24 noiembrie 1957. Natalia Sedova (născută în 1882) va trăi până la 23 ianuarie 1962, decedând în Franța, Mulți ani a trăit în Mexic, menținând legătura cu revoluționari și adepți ai soțului ei, celebrul Lev Troțki.