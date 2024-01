Excentrica și Troțki „Țapul”: misterioasa relație clandestină din Casa Azul

Excentrica și „Țapul” Troțki: misterioasa relație clandestină din Casa Azul. Cum s-a derulat una din cele mai incitante relații de iubire dintre doi oameni care se aflau în căsnicii diferite

Mexicul a cunoscut multe povești de dragoste, normale dar și clandestine. Una dintre cele mai palpitante a fost aceea dintre Leiba Davidovici Bronstein (Lev Troțki) și Frida Kahlo. El se născuse la 7 noiembrie 1879 la Bereslavka, în actuala Ucraina, atunci în Imperiul Rus, ea, se născuse la 6 iulie 1907, la Coyocayan, Ciudad de Mexico. Amândoi erau bogați, numai că el s-a dedicat marxismului și revoluției mondiale trecând printr-o fază de narodnicism, iar ea s-a dedicat picturii.

Țapul Troțki ajunge în Mexic

Troțki, supranumit „Țapul” datorită barbișonului pe care-l purta neras și crescut asemeni părului vâlvoi a fost un revoluționar până la extrem. La 16 ani, o cunoaște pe prima lui soție, Alexandra Sokolovskaia alături de care se inițiază în marxsim și abandonează familia lui bogată. Se căsătorește în arest cu ea, stau în Siberia din 1900 până în 1902. Au două fete, Zinaida și Nina. Divorțează de comun acord când e nevoit să evadeze din Siberia și nu își mai vede prima soție vreodată, dar corespondează.

Familia lui crește fiicele până în 1917, când eliberată, Alexandra devine un nume în mișcarea comunistă din Petrograd. Troțki se va căsători în 1903 cu Natalia Sedova, care îi va fi alături până la moarte. Troțki ajunge creator al Armatei Roșii, dar curând după 1924, se ceartă cu Stalin care nu era de acord cu revoluția mondială ci dorea crearea comunismului în URSS mai întâi. Trotki și Sedova trăiesc la Alma Ata un an în 1928, iar din 1929, până în 1933, în Turcia. În 1934, pleacă în Franța, unde se teme să nu fie asasinat de Stalin. Are doi copii și cu Natalia Sedova, Serghei și Lev.

O viață trăită excentric

Ei mor în 1937 și 1938, În 1928, Nina, fiica lui Trotki moare de tuberculoză. Deja prima soție a lui Trotki era în Siberia, iar Zenaida putea pleca cu tatăl ei, dar se sinucide. Alexandra, prima soție a lui Trotki ar fi murit executată la 29 aprilie 1938 (se născuse în 1872), deși sunt voci că ar fi trăit până la începutul destalinizării lui Hrusciov prin 1955-1956 în lagărul Kolîma, fiindcă mai toți gardienii știind că fusese soția lui Trotki, creatorul Armatei Roșii ar fi refuzat să execute sentința. Istoricul V, Netrebsky a venit cu dovezi ale supraviețuirii ei care însă sunt contestate.

Frida Kahlo trăiește excentric. Învinge poliomielita, dar deși are un picior mai slab decât celălalt, purtând rochii vaporoase, face furori printre bărbați și femei. Copilărind în anii Revoluției din Mexic, devine comunistă înfocată. Este bisexuală, dar la 22 de ani în 1929, se mărită cu un pictor comunist, ea însăși o pictoriță talentată, Diego Rivera, tot comunist dar care avea 43 de ani. El era un afemeiat notoriu. În 1925, Frida fusese victimă a unui accident între un tranvai și un troleibuz, fiind practic aproape strivită. A stat în exoschelet metalic și a suferit peste 3o de operații, reușind să se pună pe picioare.

Va începe să ia droguri ușoare și să bea pentru a tempera durerile. În ciuda acestei situații, are o căsnicie tumultoasă cu Diego Rivera. Acesta era prieten cu diplomați europeni și așa află de la un diplomat norvegian că Troțki pe care Franța, dorind o relație cu URSS dorea să-l expulzeze, are nevoie de ajutor, Trotky era cunoscut în America, el trăind la New York până în 1917 când a plecat via Canada Norvegia spre Rusia să facă alături de Lenin contrarevoluția, bine garnisit cu banii celor de pe Walstreet care doreau să cadă Rusia ca să o colonizeze americanii. Lenin venea cu bani din Germania în aprilie 1917. Evident, le-au luat banii și în loc să prăbușească Rusia au creat URSS de care a profitat Stalin, el însuși haiducul Koba din Caucaz, jefuitor de bănci, poștalioane și convoiae.

Amorul nebun al anului 1937

Așa se face că Diego Rivera, dornic să aibă un așa oaspete în casă, fiind înțeles și de Frida, îl primește în casă pe Trokți, alături de soția lui Natalia Sedova. Ghinionul a făcut ca atunci când Trotki a sosit la Tampico, Diego să nu poată merge în fruntea delegației Partidului Comunist Mexican. Merge Frida, iar „Țapului”, cum îl va alinta Frida, i se aprind călcâiele. Cei doi viitori amanți se tatonează până în martie. Cum Diego și Natalia nu știau engleză, viitorii amanți vorbesc la liber în această limbă, considerată imperialistă de comuniști..dar..dacă o cere revoluția…dragostea la bătrânețe tot revoluție e… Troțki are 58 de ani, Frida 30.

Din martie până în iulie, cei doi se iubesc pe unde apucă. Ea pictează, oferindu-i faimosul tablou al ei în albastru, el îi scrie misive ascunse în paginile cărților pe care le citeau. Natalia Sedova îi surprinde. Idila se termină, dar Lev o sfătuiește pe Frida să nu mai bea și să se refugieze în pictură. Diego și Frida vor divorța în noiembrie 1939, dar se vor căsători în decembrie 1940. În 1938, Troțki și Natalia se mută în altă reședință nu departe de Casa Azul.

Lev Trotki va fi asasinat la 21 august 1940 de către marxistul Ramon Mercader. Frida este arestată ca suspect dar eliberată. Ea va muri la 13 iulie 1954. A pictat în fiecare zi, dar n-a renunțat la stupefiante. Se pare că o supradoză i-a fost fatală. Diego Rivera a murit la 24 noiembrie 1957. Natalia Sedova (născută în 1882) va trăi până la 23 ianuarie 1962, murind în Franța, Mulți ani a trăit în Mexic, menținând legătura cu revoluționari și adepți ai soțului ei,