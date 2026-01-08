Franța și Marea Britanie se mobilizează. Vor centre militare în Ucraina după un posibil armistițiu

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat miercuri în Parlament că orice desfășurare de trupe britanice pe teritoriul Ucrainei, în cazul unei încetări a focului cu Rusia, va fi supusă votului deputaților. Decizia survine după semnarea unei declarații de intenție între Regatul Unit, Franța și Ucraina, menită să stabilească cadrul pentru o eventuală misiune de menținere a păcii, potrivit Reuters.

Marți, Regatul Unit și Franța au semnat împreună cu Ucraina o declarație de intenție, prin care și-au exprimat disponibilitatea de a desfășura militari în vederea menținerii păcii în cazul unui armistițiu.

În acest context, Keir Starmer a declarat: „Voi ţine la curent Camera Comunelor cu evoluţia situaţiei, iar dacă trebuie să fie desfăşurate trupe în virtutea declaraţiei semnate, voi supune această problemă votului Camerei”.

Șeful Guvernului laburist a adăugat că va detalia conținutul declarației „cât mai curând” în fața Parlamentului, menționând că obiectivul este de a clarifica misiunea trupelor și responsabilitățile acestora.

În cadrul unui summit desfășurat marți la Paris, europenii și americanii, reuniți la nivel de șefi de stat și de guverne ai țărilor membre ale Coaliției Voluntarilor, au adoptat o serie de garanții de securitate pentru Ucraina.

Cei 35 de membri ai Coaliției, în mare parte europeni, au aprobat „Declarația de la Paris”, care prevede desfășurarea unei Forțe Multinaționale în Ucraina și participarea la supravegherea unei eventuale încetări a focului sub conducerea Statelor Unite.

Keir Starmer a precizat că, după armistițiu, „Regatul Unit şi Franţa vor stabili centre militare în întreaga Ucraină şi vor construi instalaţii protejate pentru armament şi echipamente militare, cu scopul de a răspunde nevoilor defensive ale Ucrainei”.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că „câteva mii” de militari francezi ar putea fi desfășurați după semnarea unui armistițiu cu Moscova, deși acesta rămâne un scenariu ipotetic.

Potrivit lui Starmer, militarii britanici și francezi vor fi însărcinați „să susţină capacităţile Ucrainei de a desfăşura operaţiuni de descurajare şi să construiască şi apere centre militare”.

Numărul exact al acestora va fi stabilit în funcție de planurile militare, pentru care Marea Britanie va solicita sprijinul altor membri ai Coaliției Voluntarilor: „Numărul lor va fi stabilit conform planurilor noastre militare, pe care le elaborăm şi pentru care cerem susţinerea altor membri”.

Această abordare reflectă un efort concertat al țărilor europene și al SUA de a oferi garanții de securitate Ucrainei, în timp ce implicarea directă a trupelor rămâne condiționată de aprobarea parlamentelor naționale și de evoluția situației pe teren.