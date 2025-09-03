International Franța închide, în sfârșit, o școală islamistă radicală







Institutul European de Științe Umane (IESH), o școală de formare a imamilor din Franța, suspectată de promovarea unui islam radical, a fost dizolvat în ședința de Guvern la cererea ministrului de Interne, Bruno Retailleau, potrivit LeFigaro.

Decizia vine în contextul intensificării luptei împotriva entrismei islamiste și a influenței Frățiilor musulmane în Franța.

Creat în 1992, IESH era o instituție dedicată formării imamilor și a cadrelor religioase musulmane, parte a unui lanț european de centre de învățământ teologic și de limbă arabă.

Instituția este acuzată că ar fi promovat un islam radical și că ar fi legitimat idei de tip jihadist, acuzații care au condus la decizia de dizolvare.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a subliniat că această măsură are ca scop combaterea entrismei mișcării frățiste în Franța.

El a mulțumit serviciilor de stat implicate în acest efort, apreciind activitatea lor „vitală” pentru a împiedica Frățiile musulmane să-și desfășoare agenda islamistă.

Dizolvarea IESH urmează unei anchete aprofundate a serviciilor de informații franceze, care a scos la iveală legături cu mișcări islamiste radicale.

Un raport prezidențial din primăvara anului 2025 a catalogat activitățile institutului drept o „amenințare la coeziunea națională” și a avertizat asupra dezvoltării unui islamism „de jos în sus” de către Frățiile musulmane.

Decizia a fost salutată de unii observatori ca un pas important în lupta împotriva ideologiilor islamiste.

La lutte contre l’entrisme de la mouvance frériste se poursuit. Aujourd’hui l’Institut Européen des Sciences Humaines a été dissout en Conseil des ministres à ma demande. Il prônait un islam radical et légitimait le jihad armé. Je remercie les services de l’État qui, au… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 3, 2025

În același timp, au apărut îngrijorări privind libertatea învățământului și posibilitatea stigmatizării anumitor comunități musulmane.

Dizolvarea IESH se înscrie într-un context mai larg de combatere a islamismului politic în Franța.

Guvernul intenționează să intensifice măsurile de supraveghere și control asupra instituțiilor religioase pentru a preveni radicalizarea. Această strategie ridică însă întrebări privind echilibrul între securitate națională și libertățile individuale.

Autoritățile trebuie să se asigure că măsurile nu afectează diversitatea religioasă și libertatea învățământului, principii fundamentale ale Republicii Franceze.