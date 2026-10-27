Guvernul francez a analizat posibilitatea restricționării accesului la rețelele sociale și la internetul mobil în anumite regiuni din Franța, înaintea protestelor din 24 octombrie. Potrivit unor surse citate de Politico, Ministerul francez de Interne a discutat cu operatorii de telecomunicații despre această variantă, pentru a împiedica organizarea unor noi confruntări între manifestanți și forțele de ordine.

Autoritățile franceze au început să examineze posibilitatea introducerii restricțiilor după manifestațiile violente din 17 octombrie. Guvernul se temea că protestele programate pentru weekendul următor ar putea provoca incidente similare sau chiar mai grave.

În acest context, reprezentanții Ministerului de Interne au contactat companiile de telecomunicații pentru a analiza modalitățile tehnice prin care accesul la anumite platforme online sau la internetul mobil ar putea fi limitat în zonele vizate.

Potrivit informațiilor publicate de POLITICO, discuțiile au avut loc înaintea manifestațiilor din 24 octombrie și au urmărit identificarea unor soluții pentru întreruperea canalelor de comunicare folosite de grupurile de protestatari.

Un oficial guvernamental și un angajat al unei companii de telecomunicații au confirmat publicației că autoritățile au analizat această posibilitate.

Demersurile au inclus și o scrisoare trimisă de premierul francez Sébastien Lecornu operatorilor de telecomunicații, prin care aceștia erau solicitați să se pregătească pentru o eventuală blocare a accesului la rețelele sociale.

Existența documentului a fost dezvăluită inițial de publicația franceză Blast. Jurnaliștii POLITICO au cerut explicații reprezentanților cabinetului premierului și oficialilor din alte două ministere. Aceștia nu au negat nici existența scrisorii, nici faptul că o asemenea măsură a fost luată în calcul.

Principala preocupare a guvernului era legată de posibilitatea ca participanții la manifestații să folosească platformele online pentru a se coordona și pentru a organiza noi acțiuni. Un angajat al unei companii de telecomunicații, care a discutat cu POLITICO sub protecția anonimatului, a explicat care era obiectivul urmărit de autorități.

„Ceea ce doreau, mai presus de toate, era să blocheze canalele de comunicare care permit grupărilor să se întâlnească și să se organizeze”, a declarat pentru POLITICO, sub protecția anonimatului, angajatul unui furnizor de telecomunicații.

O eventuală restricționare a accesului la internet ar fi afectat însă și persoanele care participau pașnic la proteste, limitând posibilitatea acestora de a comunica.

În cele din urmă, manifestațiile din 24 octombrie au avut o intensitate mai redusă decât cele din săptămâna precedentă, iar numărul incidentelor a fost mai mic.

Manifestațiile din 24 octombrie au fost organizate pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții și de finanțarea insuficientă a sistemului de educație. La Paris, protestul a început într-o atmosferă relativ pașnică, însă ulterior au avut loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine.

Poliția franceză a intervenit folosind gaze lacrimogene și tunuri cu apă împotriva protestatarilor. Potrivit estimărilor autorităților, aproximativ 410.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate la nivel național.

Pentru gestionarea protestelor au fost mobilizați 70.000 de membri ai forțelor de ordine, iar aproape 1.000 de persoane au fost arestate în urma incidentelor.