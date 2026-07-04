Francmasonul francez care a luptat pentru independența SUA

Francmasonul Gilbert du Motier de La Fayette este o figură aparte în istoria luptei SUA pentru independență. După ce a participat la Războiul de Independență al celor 13 Colonii nord-americane, se va întoarce în Franța. Istoria sa personală cuprinde o perioadă plină de evenimente, până la Monarhia din Iulie.

Francmasonul Gilbert du Motier de La Fayette s-a născut la6 septembrie 1757. S-a născut în partea sud-centrală a Franței, în zona Auvergne. A fost, ceea ce am numi astăzi, un copil minune. Prima comandă ca ofițer a avut-o la 13 ani. La 19 ani, deja era general maior. La 24 de ani, în 1781, comanda cu succes trupe ale Coloniilor insurgente în asediul de la Yorktown care a adus americanilor independența pe câmpul de luptă.

Francmasonul Gilbert du Motier de La Fayette a intrat în Francmasonerie în 1775. I-a înfruntat pe britanici, declarativ, inclusiv pe apropiații Regelui George al III-lea susținând ideea că americanii trebuiau să fie independenți.

Francmasonul Gilbert du Motier de La Fayette s-a implicat în pregătirea Revoluției Franceze încă din 1786, când s-a opus declarativ și cu fermitate intențiilor regelui Ludovic XVI de a manipula Stările Generale doar pentru avantaje. Deja din 1763, Franța pierduse Canada și economia regatului era în declin total.

În timpul Revoluției Franceze, după 5 mai 1789, când Starea a III-a s-a declarat Adunare Constituantă, francmasonul La Fayette a devenit Comandant al Gărzii Naționale din Paris. După ce a trecut prin toate ororile și excesele Revoluției Franceze, La Fayette s-a întors la Auvergne în 1791.

A devenit apoi în iulie 1792, Comandant al Armatei de Nord, pentru a lupta contra prusacilor și austriecilor pentru Republica Franceză revoluționară. A devenit prizonier, apoi a fost expulzat în Luxemburg. Va fi deținut apoi la Magdeburg până în ianuarie 1794.

Francmasonul La Fayette a fost reabilitat la 1800 de către Primul Consul Napoleon Bonaparte care i-a redat cetățenia și unele din vechile sale proprietăți. A susținut epopeea napoleoniană iar la 22 iunie 1815, a încercat să-l convingă pe Napoleon să ajungă în SUA. Până la moartea sa la 20 mai 1834, la Paris, La Fayette a mai ajuns în America unde era primit cu onoruri deosebite.

Suntem în Primul Război Mondial. În 1917, SUA decid să intervină în Primul Război Mondial. Franța trebuia ajutată în fața imperialismului german al lui Wilhelm al II-lea și al Austro-Ungariei lui Carol al II-lea de Habsburg. Primul contingent francez care ajunge în Franța, o face la 4 iulie 1917. Colonelul american Charles E. Stanton se prezintă cu un mesaj al generalului american John J. Pershing la Cimitirul Picpus din Paris unde odihnea La Fayette.

Colonelul Stanton a rostit doar atât: „La Fayette, nous voilà !” - „La Fayette, am sosit!” Era cel mai important omagiu pe care americanii îl aduceau eroului care luptase pentru independența lor.