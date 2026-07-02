La 4 Iulie 1776, s-a publicat Declarația istorică de Independență de la Philadelphia, Congresul Continental proclama independența celor 13 colonii. Până în 1776, 13 colonii britanice se dezvoltaseră între Coasta Atlanticului și Munții Allegheny. Pentru că metropola britanică le încetinea și îngrădea dezvoltarea, coloniile s-au revoltat în Războiul de Independență.

Declarația de Independență conține un paragraf introductiv din care transpare principiul masonic al revendicării influenței din Creatorul Universului:

„Considerăm că aceste adevăruri sunt evidente, că toți oamenii sunt creați egali, că sunt înzestrați de Creatorul lor cu anumite Drepturi inalienabile, că printre acestea se numără Viața, Libertatea și căutarea Fericirii. --Că pentru a asigura aceste drepturi, Guvernele sunt instituite printre Oameni, derivându-și puterile drepte din consimțământul guvernaților, --Că ori de câte ori orice formă de Guvern devine distructivă a acestor scopuri, este dreptul Poporului să o modifice sau să o desființeze, și să instituiască un nou Guvern, depunând fundația sa pe aceste principii și organizarea puterilor sale în așa formă, încât pentru ele pare cel mai probabil să le afecteze siguranța și fericirea”.

Este un citat care arată profunzimea gândirii părinților fondatori ai Americii.

Influența discursului masonic transpare din următoarea formulare care încheie Declarația de Independență:

„Prin urmare, noi, reprezentanţii Statelor Unite ale Americii, întruniţi în Congresul General, luându-1 ca martor pe JudecătorulCâ suprem al universului pentru dreptatea intenţiilor noastre, publicăm şi declarăm solemn în numele şi prin autoritatea bunului popor al acestor Colonii, că aceste Colonii unite sunt şi au dreptul de a fi state libere şi independente; că ele sunt eliberate de orice supunere faţă de Coroana Marii Britanii; şi că orice legătură politică între ele şi statul Marea Britanie este şi trebuie să fie dizolvată în întregime, şi că, la fel ca statele libere şi independente, au deplina autoritate de a declara război, de a încheia pace, de a contracta alianţe, de a reglementa comerţul şi de a face orice alte acte şi lucruri pe care statele independente au dreptul să le facă. Şi în sprijinul acestei Declaraţii, cu o puternică încredere în Protecţia Providenţei Divine, ne punem în joc vieţile, averile şi bunul nostru cel mai sacru, onoarea”.

Până la 4 Iulie 1776, coloniile britanice au încercat să se opună vexațiunilor metropolei. Combaterea Stamp Act și Partida de Ceai de la Boston au fost elemente definitorii. 4 Iulie a însemnat existența unor patrioți. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson sau George Washington au decis că aceste colonii trebuiau să-și caute drumul spre fericire.

După 4 Iulie, două momente militare importante au consfințit triumful națiunii americane: Bătălia de la Saratoga din 1777 și Bătălia de la Yorktown din 1781. Au intervenit și francmasonii europeni prim marchizul Gilbert de Lafayette. Tratatul de la Versailles din 1783 a marcat triumful Independenței Americane.

În anul 1787, Constituția SUA a fost adoptată. Consfințea o serie de drepturi și libertăți fundamentale. Să nu uităm că până astăzi,27 amendamente.