Francisc Vaștag, răvășit de moartea lui Mihai Leu: Un om extraordinar, blând, deștept!

Mihai Leu, fost campion mondial la box profesionist și campion la raliuri, a murit pe 1 iulie, la vârsta de 56 de ani. El era internat în stare gravă la terapie intensivă, la Spitalul Fundeni, din 21 iunie.

Vestea dispariției sale a căzut ca un trăsnet asupra lumii sportului din România și a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și i-au admirat parcursul.

La aflarea veștii tragice, fostul mare boxer Francisc Vaștag a vorbit despre durerea pe care o simte după pierderea prietenului său. El a subliniat calitățile extraordinare ale lui Mihai Leu ca sportiv și ca om:

„E o tragedie fără margini. De multe ori, stai, te gândești, asta-i viața! Din păcate, a plecat dintre noi un om extraordinar, un om sufletist, un om care a făcut atâtea lucruri bune, un om deștept, blând, Doamne Doamne! De aseară de când am aflat nu am putut nici să dorm, e o durere… Transmit familiei sincere condoleanțe și rămânem cu amintirile, din păcate.”

Francisc Vaștag și Mihai Leu s-au cunoscut pe ringul de box, în anii ’80, când au reprezentat România la cele mai importante competiții internaționale. Cei doi au rămas apropiați de-a lungul deceniilor, legând o prietenie care a depășit rivalitatea sportivă.

Vaștag a povestit că, după 1990, au păstrat legătura constant: „Am ținut legătura mai mereu după 1990.”

Una dintre cele mai speciale amintiri ale lui Francisc Vaștag cu Mihai Leu provine din 1987, când cei doi au participat la Campionatele Mondiale de Tineret și la o balcaniadă:

„Când am fost la o balcaniadă în 1987, după campionatele mondiale de tineret unde am participat împreună, delegația noastră de boxeri – un antrenor, arbitru și trei sportivi – am reușit să câștigăm două medalii de aur, Mihai și cu mine. Ne-au cazat la un hotel frumos, dar ne-au dat un apartament cu două camere. Am dormit amândoi într-un pat matrimonial. Nu prea dormeam noaptea, ne îmbărbătam unul pe altul.”