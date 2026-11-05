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Fragmentele de dronă găsite în Neamț, detonate controlat. A fost emis Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Update

Fragmentele de dronă găsite în Neamț, detonate controlat. A fost emis Ro-Alert pentru locuitorii din zonă. Update
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Din cuprinsul articolului

Update 19:22. Fragmentele unei drone, găsite într-o pădure din Neamț, vor fi detonate controlat. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Fragmentele unei drone descoperite într-o pădure din comuna Boghicea, județul Neamț, urmează să fie distruse printr-o detonare controlată, sub supravegherea specialiștilor. Pentru a preveni panica în rândul localnicilor, autoritățile au transmis joi seară un mesaj RO-Alert, prin care au anunțat că operațiunea va fi însoțită de un zgomot puternic.

Mesajul a fost emis pentru a-i informa pe locuitorii din zonă cu privire la intervenția programată și pentru a evita îngrijorările provocate de zgomotul exploziei.

„Atenţie! Distrugere muniţie. În pădurea Slobozia va avea loc o detonare controlată sub supravegherea specialiştilor. Aceasta va produce un zgomot puternic. Nu intraţi în panică. Respectaţi recomandările dispuse de autorităţi. Attention! Destruction of ammunition. A controlled detonation will take place in the Slobozia forest under the supervision of specialists. This will produce a loud noise. Do not panic. Follow the remmendations issued by the authorities”, este textul transmis prin sistemul RO-Alert.

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Mai multe fragmente care ar proveni de la o dronă au fost găsite joi, 5 noiembrie, în comuna Boghicea din județul Neamț. Bucățile au fost descoperite pe o suprafață de aproximativ 200-300 de metri, iar la fața locului au fost trimise echipe de polițiști, pompieri și specialiști ai Serviciului Român de Informații (SRI).

Mobilizare în Neamț după descoperirea unor fragmente de dronă. SRI face verificări

Sesizarea a fost făcută de un localnic, care a observat fragmentele împrăștiate în zonă și a anunțat autoritățile. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Sagna au preluat cazul și au început verificările pentru stabilirea circumstanțelor în care au ajuns bucățile respective în localitate.

„La data de 5 noiembrie, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea”, au anunţat, joi, reprezentanţii IPJ Neamţ.

La locul descoperirii au intervenit polițiști și pompieri de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, alături de specialiștii SRI.

Alertă aeriană în Tulcea. Locuitorii din nordul județului, avertizați prin RO-Alert privind riscul unei incursiuni de drone

Reamintim că locuitorii din nordul județului Tulcea au primit miercuri, 4 noiembrie, un mesaj RO-Alert prin care erau informați despre posibilitatea unei incursiuni de drone. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă.

Potrivit ISU Tulcea, alerta aeriană a fost transmisă în zona de nord a județului, pe fondul riscului semnalat de autorități.

„Alarmă aeriană (posibila incursiune de drone). Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arăta în mesajul transmis populației.

În ultimele luni, mai multe drone au pătruns în spațiul aerian al României, mai ales în localitățile aflate la granița cu Ucraina.

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