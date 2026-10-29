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Fostul ministru spaniol al Muncii, Fatima Banez, a murit în accidentul feroviar soldat cu cel puțin 69 de victime

Fostul ministru spaniol al Muncii, Fatima Banez, a murit în accidentul feroviar soldat cu cel puțin 69 de victimeSursa foto: Facebook/Fatima Banez
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Din cuprinsul articolului

Fostul ministru spaniol al Muncii și Securității Sociale, Fatima Banez, se numără printre persoanele care au murit în accidentul feroviar produs miercuri în Spania. Decesul său a fost confirmat joi de organizația patronală CEOE, pe care o conducea.

CEOE și-a exprimat „cea mai profundă tristețe” pentru moartea fostului ministru și a transmis condoleanțe familiilor victimelor, precum și sprijin persoanelor rănite și celor apropiați acestora.

Potrivit informațiilor disponibile, accidentul s-a soldat cu cel puțin 69 de morți și zeci de răniți, mulți dintre aceștia având nevoie de spitalizare. Operațiunile de căutare a altor posibile victime au continuat printre vagoanele distruse în urma impactului dintre două trenuri, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, la sud de Madrid.

CEOE anunțase miercuri că Fatima Banez se afla într-unul dintre trenuri și că nu fusese localizată.

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Spania, accident de tren

Sursa foto: Captură video /La Primera

Fatima Banez a fost ministru al Muncii în guvernul lui Mariano Rajoy

Fatima Banez a fost numită ministru al Muncii și Securității Sociale în 2011, de premierul conservator Mariano Rajoy, din Partidul Popular, după venirea acestuia la putere, în contextul crizei financiare și economice începute în 2008.

În perioada în care a ocupat funcția, Spania a aplicat măsuri de austeritate în cheltuielile publice și a majorat impozitele. Báñez a avut responsabilitatea elaborării reformei muncii din 2012 și a reformei pensiilor din 2013. Politicile guvernului au fost contestate prin două greve generale.

După plecarea din guvern, fostul ministru s-a orientat către sectorul privat. În 2020, a devenit președinta Fundației CEOE.

De-a lungul carierei sale, Báñez a fost consilier extern al companiei Iberdrola Internacional, consilier independent în cadrul Laboratorios Rovi și președinta Institutului de Talent și Inovație EYSagardoy.

Studiile și cariera fostului ministru spaniol

Născută în 1967, la Huelva, în sud-vestul Spaniei, Fátima Báñez a studiat dreptul și științele economice și antreprenoriale la Universitatea Pontificia Comillas, în cadrul programului ICADE E3. Ulterior, a urmat un program de masterat în administrarea afacerilor (MBA) la Universitatea Harvard.

Fatima Banez era căsătorită și avea doi copii.

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