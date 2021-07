Amintim că la puţin timp după ce s-a aflat că marele artist a fost internat sâmbătă în spital, fostul impresar a dezvăluit că acesta a fost găsit inconștient în casă. Mai mult, Pavel nu a înţeles de ce Benone Sinulescu nu a fost dus de urgență la spital şi despre care s-a spus că nu a avut acces la servicii medicale în pandemie.

În opinia acestuia, familia artistului ar fi fost vinovată pentru această situaţie. Fostul impresar nu a înţeles de ce celebrul interpret a fost internat într-o clinică paleativă în loc să fie dus la o secţie de urgenţe. În acel context, replica soţiei lui Benone Sinulescu a fost pe măsură:

„În dimineața zilei de joi 08.07.2021, nu a fost găsit inconștient, ci a căzut și nu a dorit să fie internat. În acest timp, fostul impresar Ionuț Pavel, fără a mă fi întrebat despre starea soțului meu şi fără a ne solicita acordul, a răspândit în presă informații nedocumentate, false, defăimătoare, privind modul în care familia îl îngrijește pe «nea Beni».”

Contre şi împăcări pentru nea Beni

Luni, Ionuţ Pavel a revenit cu un alt ton: „Vreau să mulțumesc presei pentru ajutorul acordat pentru salvarea lui nea Beni. Practic, primul material a apărut la televiziune sâmbătă la ora 14:00, iar Benone Sinulescu a fost adus la spital cu salvarea privata la ora 15:55.

În acel moment el se afla deja de 48 de ore în clinica de îngrijiri paleative de lângă Arad. Mă bucur că familia, în loc să se pregătească de înmormântare, este acum alături de artist și acordă toată atenția stării sale de sănătate.

Vreau să mulțumesc doamnei Elena Sinulescu că a început sa comunice cu noi, chiar și prin intermediul paginii de Facebook și îi doresc sănătate și puterea de a trece cu bine peste această încercare la care îl supune viața pe maestrul nostru drag.

Veşti bune despre marele artist

Sunt sigur că dânsa nu a lăsat spitalul să comunice presei informații privind starea de sănătate a artistului pentru că vrea să ne comunice personal că nea Beni este mai bine și că se fac toate demersurile necesare pentru a fi îngrijit la cele mai bune standarde.

Sper ca să auzim poate veștile bune chiar din gura maestrului. Din frânturile de informatii pe care le avem, știm cu siguranță că Benone Sinulescu este bine acum, pe picioarele lui, se hrănește singur, că este foarte comunicativ.

Inclusiv a făcut glume cu personalul medical. Cei de la Spitalul Judeţean Arad au reușit să îl reechilibreze electrolitic şi să-l stabilizeze. Practic, i-au salvat viața. Analizele sunt bune si nu este vorba de niciun Alzheimer, aşa cum a fost sugerat în presă, stările de confuzie ale maestrului fiind cauzate în trecut doar de puseele de hipertensiune, o boală ce afectează peste 3 milioane de români.

Benone are două probleme de sănătate mai vechi

Aceste pusee de hipertensiune au cauzat şi căderile maestrului de săptămâna trecută. Vechea problemă a artistului este de caţiva ani o arteră ce hrăneşte creierul, 80% astupată, și o arteră coronară aproape astupată. Din puținele informații care mi-au parvenit în timp, maestrul era programat să se opereze în jurul datei de 15 iunie.

Operaţia de desfundare a carotidei este o operaţie pe care o fac milioane de oameni din toată lumea anual și această operație poate preveni un accident vascular cerebral. Este o operație ce redă mult șansa la o viață normală.

Să ne rugăm în continuare pentru viața și sănătatea dragului nostru artist, Benone Sinulescu. Să încercăm să facem tot ce este posibil pentru a-l avea alături de noi cât mai mult timp posibil.”

Benone Sinulescu a decis cui lasă averea

În 2014, marele cântăreţ de muzică populară şi-a făcut testamentul. „Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei. Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră…

Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”, declara Benone Sinulescu într-un interviu pentru revista VIVA.