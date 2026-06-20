International

Incendiu puternic la un centru comercial din Leicestershire. Acoperișul unui magazin s-a prăbușit

Comentează știrea
Incendiu puternic la un centru comercial din Leicestershire. Acoperișul unui magazin s-a prăbușitincendiu Leicestershire / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Thurmaston Shopping Centre din Leicestershire, Marea Britanie, provocând prăbușirea unei părți din acoperișul magazinului Mountain Warehouse și mobilizarea a peste 40 de pompieri, potrivit The Independent.

Focul a fost semnalat în primele ore ale dimineții de sâmbătă, iar autoritățile au intervenit cu opt autospeciale pentru a limita extinderea incendiului. Incidentul a atras atenția locuitorilor din zonă, după ce coloane dense de fum au fost observate deasupra centrului comercial.

Acoperiș prăbușit și fum dens deasupra complexului comercial

Imagini surprinse la fața locului arată o parte a acoperișului magazinului Mountain Warehouse prăbușită, în timp ce fum gros continua să iasă din clădire. Zeci de persoane s-au adunat în apropiere pentru a urmări intervenția echipelor de salvare.

Din cauza fumului, autoritățile le-au recomandat inițial locuitorilor din zonă să își țină ferestrele și ușile închise. Ulterior, incendiul a fost stins, iar riscul pentru populație a fost eliminat.

Scandal în Spania: Begona Gomez, soția premierului socialist Sanchez, trimisă în judecată pentru corupție
Scandal în Spania: Begona Gomez, soția premierului socialist Sanchez, trimisă în judecată pentru corupție
Ronaldinho se pregăteşte de revenirea în fotbal, la 46 de ani. Ce se află în spatele deciziei
Ronaldinho se pregăteşte de revenirea în fotbal, la 46 de ani. Ce se află în spatele deciziei

Mai multe magazine au fost închise temporar

În urma incidentului, mai multe unități comerciale din cadrul centrului au fost obligate să își suspende activitatea. Potrivit presei locale, unele magazine ar urma să se redeschidă pe parcursul zilei de sâmbătă.

În schimb, magazinele Mountain Warehouse, M&S și Greggs au rămas închise, în timp ce autoritățile continuă evaluarea pagubelor produse de incendiu.

Parcarea centrului comercial a fost redeschisă parțial, însă un perimetru de siguranță rămâne în vigoare în fața magazinelor afectate.

Martor: Este primul incident major de acest fel

Jordan Slack, un localnic în vârstă de 29 de ani care locuiește în apropierea centrului comercial, a declarat că a fost surprins de amploarea incendiului.

„Nu-mi venea să cred. Nu s-a întâmplat niciodată ceva asemănător aici. Acest centru comercial există de aproximativ 20 de ani și este primul incident major pe care îl avem”, a spus acesta.

El a adăugat că mulți locuitori au venit la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat.

„Când am văzut primele imagini, am crezut că incendiul va cuprinde întregul centru comercial, dar, din fericire, a fost oprit înainte să se extindă”, a afirmat Slack.

Autoritățile continuă verificările

Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu a fost anunțată oficial. Echipele de intervenție și specialiștii în investigații urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul și amploarea exactă a pagubelor.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a provocat perturbări temporare pentru comercianți și clienții centrului comercial.

Stiri calde

16:41 - Ce spune Nicușor Dan despre dosarul succesorului său, Ciprian Ciucu

16:30 - Un mort și nouă răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc

16:19 - Incendiu puternic la un centru comercial din Leicestershire. Acoperișul unui magazin s-a prăbușit

16:06 - Scandal în Spania: Begona Gomez, soția premierului socialist Sanchez, trimisă în judecată pentru corupție

15:57 - Declarație tranșantă a lui Sigfrid Mureșan: Nu vor reuși nici acum

15:44 - Ronaldinho se pregăteşte de revenirea în fotbal, la 46 de ani. Ce se află în spatele deciziei

HAI România!

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Proiecte speciale