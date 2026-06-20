Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă la Thurmaston Shopping Centre din Leicestershire, Marea Britanie, provocând prăbușirea unei părți din acoperișul magazinului Mountain Warehouse și mobilizarea a peste 40 de pompieri, potrivit The Independent.

Focul a fost semnalat în primele ore ale dimineții de sâmbătă, iar autoritățile au intervenit cu opt autospeciale pentru a limita extinderea incendiului. Incidentul a atras atenția locuitorilor din zonă, după ce coloane dense de fum au fost observate deasupra centrului comercial.

Imagini surprinse la fața locului arată o parte a acoperișului magazinului Mountain Warehouse prăbușită, în timp ce fum gros continua să iasă din clădire. Zeci de persoane s-au adunat în apropiere pentru a urmări intervenția echipelor de salvare.

Din cauza fumului, autoritățile le-au recomandat inițial locuitorilor din zonă să își țină ferestrele și ușile închise. Ulterior, incendiul a fost stins, iar riscul pentru populație a fost eliminat.

În urma incidentului, mai multe unități comerciale din cadrul centrului au fost obligate să își suspende activitatea. Potrivit presei locale, unele magazine ar urma să se redeschidă pe parcursul zilei de sâmbătă.

În schimb, magazinele Mountain Warehouse, M&S și Greggs au rămas închise, în timp ce autoritățile continuă evaluarea pagubelor produse de incendiu.

Fire at the Thurmaston shopping Centre. The shopping has now reopened after this morning fire. The affected shops at the top end have been severely damaged, and will remain closed. The cause of the fire is not known at this time. The Police will now run a joint investigation… pic.twitter.com/rMsuiiRdJA — Leicester Media - LM NEWS (@leicestermedia) June 20, 2026

Parcarea centrului comercial a fost redeschisă parțial, însă un perimetru de siguranță rămâne în vigoare în fața magazinelor afectate.

Jordan Slack, un localnic în vârstă de 29 de ani care locuiește în apropierea centrului comercial, a declarat că a fost surprins de amploarea incendiului.

„Nu-mi venea să cred. Nu s-a întâmplat niciodată ceva asemănător aici. Acest centru comercial există de aproximativ 20 de ani și este primul incident major pe care îl avem”, a spus acesta.

El a adăugat că mulți locuitori au venit la fața locului pentru a vedea ce s-a întâmplat.

„Când am văzut primele imagini, am crezut că incendiul va cuprinde întregul centru comercial, dar, din fericire, a fost oprit înainte să se extindă”, a afirmat Slack.

Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului nu a fost anunțată oficial. Echipele de intervenție și specialiștii în investigații urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit focul și amploarea exactă a pagubelor.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a provocat perturbări temporare pentru comercianți și clienții centrului comercial.