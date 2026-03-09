Judecătoria Ploiești, detalii despre arestarea finanțatorului CS Păulești și a unui impresar. Prejudiciul depășește 150.000 de euro

Judecătoria Ploiești arată în motivarea arestării preventive a finanţatorului clubului, Claudiu Blaga, şi a impresarului Alexandru-Andrei Cristescu că unul dintre meciurile lui CS Păulești, echipă din Liga a III-a, ar fi fost trucat pentru pariuri sportive. Prejudiciul depășește 150.000 de euro.

Motivarea arestării preventive în cazul finanțatorului Claudiu Blaga și a impresarului Alexandru-Andrei Cristescu arată că unul dintre meciurile echipei Clubul Sportiv Păulești ar fi fost manipulat pentru câștiguri din pariuri sportive.

Documentul transmis de Judecătoria Ploiești arată că suspiciunile de fraudă au apărut imediat după disputarea partidei.

"(...) trucarea meciului în discuţie a fost atât de evidenţă încât a născut suspiciuni rezonabile de fraudă, nu doar în rândul fotbaliştilor care nu au fost influenţaţi de către cei doi inculpaţi, dar şi în privinţa reprezentanţilor casei de pariuri prejudiciate, celor din cadrul Departamentului din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, dar şi a reprezentanţilor din cadrul UEFA. A fost confirmat din partea mai multor instituţii pe aceste paliere că ce se întâmplă acolo are o valenţă infracţională", se arată în document.

Potrivit procurorilor din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești, cei doi inculpați ar fi influențat mai mulți jucători ai echipei pentru a modifica rezultatul partidei.

"Mai exact, inculpatul X, în calitate de finanţator al echipei (Claudiu Blaga - n.r.), şi-a mascat activitatea de manipulare al rezultatelor, prin aceea că şi-a determinat jucătorii să vicieze rezultatele meciului (...) iar pe inculpatul W (n.r. Alexandru-Andrei Cristescu), un apropiat al acestuia, a contribuit activ la manipularea acestui rezultat prin faptul că a determinat nişte jucători să vicieze cursul meciului şi de asemenea a indus în eroare casa de pariuri Superbet cu privire la corectitudinea partidei şi integritatea evenimentului", se precizează în motivarea instanței.

Conform anchetatorilor, schema ar fi presupus plasarea de pariuri pe un rezultat cunoscut în prealabil, prin intermediul unor persoane apropiate.

Ancheta arată că manipularea meciului ar fi avut loc pe 6 decembrie 2025, într-o partidă din Liga a III-a.

Procurorii susțin că participanții ar fi pariat atât online, cât și în agenții, pe selecții precum victoria echipei adverse, peste 3,5 goluri marcate și situația în care una dintre echipe nu înscrie.

"Astfel, s-a reţinut că, la data de 06.12.2025, finanţatorul în fapt al unei echipe de fotbal din Liga a 3-a FRF, împreună cu un apropiat al acestuia (...) au determinat mai mulţi jucători din cadrul echipei să vicieze rezultatul jocului desfăşurat în ziua respectivă (...) prin plasarea de pariuri atât online cât şi în agenţii, creând aparenţa unui pariu legal, deşi rezultatul era cunoscut şi manipulat (...) provocând o pagubă în sarcina casei de pariuri în valoare de 168.000 euro", au transmis procurorii.

Operatorul de pariuri prejudiciat este Superbet, care s-a constituit parte civilă în dosar.

Instanța a decis arestarea preventivă a celor doi inculpați, apreciind că măsuri mai blânde nu ar fi suficiente în acest moment al anchetei.

"Din perspectiva circumstanţelor personale (...) modul în care au acţionat şi explicaţiile pe care le oferă sugerează că sunt dispuşi să comită din nou fapte similare, dacă acestea îi pot ajuta să-şi atingă scopurile actuale, respectiv acelea de a obţine în mod facil bani", a arătat judecătorul.

În cadrul anchetei au fost efectuate 34 de percheziții în județele Prahova, Argeș, Vâlcea, Cluj, Ilfov și în București. Două persoane au fost arestate preventiv pentru înșelăciune.